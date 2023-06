Beautiful: Brooke è sollevata ma ancora preoccupata… | Trama 23 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 23 giugno 2023

Cercando di metabolizzare la rivelazione sulla morte di Finn (Tanner Novlan), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), dopo essersi scusata con Liam (Scott Clifton) per averlo creduto ancora suo marito, sorprende Sheila (Kimberlin Brown) con parole di compassione per la sua perdita come madre. Brooke (Katherine Kelly Lang) è sollevata che Steffy non creda più che Liam sia suo marito, tuttavia esprime ancora a Hope (Annika Noelle) preoccupazione all'idea che il genero passi con Steffy troppo tempo.