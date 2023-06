Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 24 giugno 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) dichiara a Ridge (Thorsten Kaye) di volerlo sostenere in questo momento difficile come moglie e, per questo, gli chiede di tornare a casa da lei. Sheila (Kimberlin Brown) decide di far fuori Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) tramite una overdose da farmaci, in modo che sembri che la ragazza, dati i precedenti di dipendenza, se la sia procurata da sola. Seguici su Instagram.