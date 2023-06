Beautiful, anticipazioni dal 25 giugno al 1° luglio 2023

Continua l’amnesia di Steffy Forrester e Liam passa tanto tempo insieme a lei. La cosa inizia a mettere a disagio Hope… Vediamo nei dettagli cosa accadrà a Beautiful dal 25 giugno al 1° luglio 2023:

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 25 giugno a sabato 1° luglio 2023

Brooke, in questo momento così difficile, cerca di stare vicino a suo marito Ridge, così come Hope vuole stare al fianco di Liam.

Sheila tenta nuovamente di uccidere Steffy, ma l’arrivo provvidenziale di Liam glielo impedisce. Brooke chiede a Ridge di tornare a casa, ma per lui adesso la priorità è accudire la figlia. Taylor dice a Ridge quanto sia bello che Liam e Steffy siano ancora così legati e, quando si ritrovano da sole, Brooke mette in guardia Hope temendo che Taylor possa manovrare per far riavvicinare la figlia e Liam.

Liam promette a Steffy che le resterà vicino perché lei avrà sempre una parte del suo cuore. Steffy viene dimessa, ma non ricorda nulla della sparatoria e soffre molto per la morte di Finn. Liam le è accanto scatenando la gelosia di Hope e di Brooke, che teme un riavvicinamento tra i due.

Bill giura che l’omicida verrà preso presto e Sheila trema all’idea che Steffy possa ricordare tutto. Deacon cerca di confortarla, senza sospettare la verità. Thomas, Taylor e Ridge, insieme a Kelly e Hayes, celebrano il ritorno a casa di Steffy con una piccola festa.

Kelly chiama il padre per chiedergli di partecipare alla festa in onore di Steffy. Liam accorre e questo mette a disagio Hope, perché Liam sta passando tutto il suo tempo libero con Steffy. Brooke e Thomas alimentano le perplessità di Hope.

Steffy chiede a Liam di non lasciarla sola e di trascorrere la notte a casa con lei. Carter chiede a Quinn come vadano le cose con Eric, avendo l’impressione che tra i due ci siano dei problemi; Quinn però non sa che proprio in quel momento il marito è a letto con Donna.

Liam è rimasto a dormire da Steffy per stare vicino a lei e a Kelly, nella prima notte dopo il ricovero in ospedale; la cosa procura a Hope delle preoccupazioni, che vengono alimentate da Thomas.

Mentre Hope cerca di essere comprensiva nei confronti del marito, Brooke non vede di buon occhio la continua presenza di Liam a casa di Steffy. Il brutto momento avvicina Ridge e Taylor.

Brooke, che aspetta il ritorno a casa di Ridge, ignora che il marito si sia riavvicinato alla sua ex moglie Taylor, dopo la sparatoria in cui è stata ferita Steffy. Anche Quinn è a disagio e confessa a Carter che le mancano le attenzioni di Eric, troppo impegnato al club e sul lavoro.