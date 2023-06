Beautiful: Liam corre in ospedale da Steffy | Trama 6 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 6 giugno 2023

Ignorando che sia proprio lei la responsabile, Taylor (Krista Allen) mostra a Sheila (Kimberlin Brown) tutta la propria compassione per la morte di Finn (Tanner Novlan), sapendo lei stessa, per esperienza, cosa significhi per una madre. Deacon (Sean Kanan) spiega a Hope (Annika Noelle), Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton) quanto accaduto a Finn e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Il giovane Spencer si precipita in ospedale. Seguici su Instagram.