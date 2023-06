Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il rapporto tra Steffy Finnegan e Hope Spencer rischierà di incrinarsi di nuovo, quando la giovane Forrester creerà qualche problema di troppo al matrimonio della Logan. La figlia di Ridge, infatti, ha finito per rivelare a Liam i propri sospetti sui sentimenti che la sorellastra coverebbe per Thomas Forrester…

Eh sì. Da qualche tempo, Steffy si è accorta che le emozioni di Hope nei confronti del fratello sono andate un po’ troppo oltre e, come vi abbiamo riportato, l’ha avvertita di non inviare a Thomas messaggi ambivalenti che possano spingerlo a pensare alla possibilità di un futuro con lei, rischiando così di ricadere sui vecchi schemi e compromettere i progressi fatti.

Insomma, Steffy ha capito che Thomas è veramente cambiato e ritiene che a flirtare sia Hope. In effetti quest’ultima sta lottando con sentimenti confusi nei confronti di Thomas che neanche lei sa ben spiegare, ma che la disorientano in quanto, per la prima volta, suo marito Liam potrebbe non essere l’unico uomo che desidera.

A spingere Steffy a rivelare le sue convinzioni a Liam è l’ostinazione con cui quest’ultimo continua ad accusare Thomas di essere la solita minaccia per Hope e il loro matrimonio: stanca di dover giustificare ogni mossa di Thomas e di vederne messe in discussione le buone intenzioni, Steffy ha sbottato, confessando a Liam che stavolta è sua moglie a non essere l’innocente in pericolo che tutti credono.

Ovviamente Liam ha reagito con incredulità, ma la pulce nell’orecchio rischierà di accendere tensioni nel suo matrimonio, anche perché lui stesso ha più di una volta sospettato che sia Hope a trovare motivi per far rientrare Thomas nelle loro vite, per ultimo riportandolo come capo designer per la Hope For The Future.

In molti si chiedono se il coinvolgimento di Steffy nella trama della coppia “Lope” possa preludere ad un ennesimo giro di valzer che la riporti nell’orbita di Liam: per ora le anticipazioni non indicano niente di concreto, ma a far scattare il campanello di allarme sono state alcune recenti scene che l’hanno vista passare del tempo con l’ex marito e Kelly. Niente di grave visto che crescono una figlia insieme ma, quando una bambina a Beautiful inizia all’improvviso a lodare il tempo passato insieme “da famiglia”, ciò può rappresentare un chiaro segnale (specie se il tutto viene accompagnato da flashback sulla sua nascita nonché dai complimenti di Liam indirizzati all’ex moglie).

A tutto ciò si aggiunge il fatto che, negli imminenti episodi romani, sia Liam e sia Steffy saranno presenti, mentre assente sarà Finn, il quale è in una nuova fase defilata della narrazione, complice anche la sostanziale immobilità della storyline di Sheila Carter (per il momento ferma dietro le sbarre del carcere).

Si tratta solo una suggestione o anche l’eterno triangolo di nuova generazione potrebbe presto riaccendersi ripercorrendo strade già viste? Intanto, nei prossimi episodi in onda negli USA, la Forrester Creations inizierà a programmare l’evento che porterà parte del suo staff a Roma! Seguici su Instagram.