Beautiful: Eric ha una tresca con Donna! | Anticipazioni puntate italiane

Come già anticipatovi, nelle prossime puntate italiane di Beautiful, scopriremo cosa (o meglio chi) stia rendendo Eric Forrester distante da sua moglie Quinn. Se in passato la loro crisi coniugale era stata alimentata proprio da una certa freddezza da parte dello stilista nei confronti della consorte, stavolta l’uomo non sarà glaciale, ma continuerà ad essere sfuggente…

La Fuller, decisa a far funzionare il matrimonio, minimizzerà il comportamento del marito, attribuendolo ancora a dell’imbarazzo residuo per quanto intercorso tra loro mesi fa. Per questo si mostrerà paziente e comprensiva e non immaginerà quello che davvero Eric le sta tenendo nascosto!

Eh sì: a quanto pare il loro ricongiungimento è solo una questione di apparenza, visto che, nel frattempo, Eric ha iniziato una tresca con Donna Logan!

Dopo aver licenziato l’ex moglie su richiesta di Quinn, lo stilista ha cominciato con lei una relazione extraconiugale segreta che verrà ora svelata al pubblico. Rifugio dei due amanti è il club sportivo a cui Eric è iscritto e che, come noterà Quinn, lo stilista ha iniziato a frequentare sempre più assiduamente. Quella che sembrerà una vera fissa da parte dello stilista renderà turbata la moglie, la quale inizierà a preoccuparsi che il marito stressi troppo il proprio fisico, con conseguenti rischi per il suo stato di salute.

Ignorando la vera natura dell'attività fisica con cui Eric si mantiene in forma, Quinn deciderà di fargli un regalo che si rivelerà essere un inconsapevole "cavallo di Troia" per il segreto dell'uomo…