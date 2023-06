Beautiful, anticipazioni italiane: Quinn scopre la tresca tra Carter e Paris

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, si riaprirà il filone narrativo attorno al matrimonio di Eric e Quinn Forrester: dopo alcuni mesi calma apparente, la vicenda affronterà diversi colpi di scena, a cominciare dal ridimensionamento dei sentimenti di Carter Walton per Paris.

Dato libero sfogo all’attrazione per la giovane Buckingham, l’avvocato farà una più seria riflessione su quello che prova per Paris, arrivando alla conclusione di dover chiudere il flirt. Carter, infatti, tornerà ad invitare Paris a riconsiderare il proprio rapporto con Zende Dominguez, con il quale potrebbe ancora avere un felice futuro. Peccato, però, che la fiamma da parte di Paris sarà tutt’altro che spenta!

Ad accorgersene sarà Quinn, che coglierà i due nel mezzo di un momento particolarmente intenso; tale momento non sfuggirà alla sua attenzione, intuendo con facilità come il rapporto tra i due abbia subito dei cambiamenti nel recente passato.

Carter, quindi, si confiderà proprio con la designer, rivelandole di quanto stia accadendo con Paris, ma precisando anche di voler chiudere la frequentazione. L’avvocato confesserà di aver capito di essersi buttato a capofitto in un’altra relazione senza sbocchi futuri, perché non pronto ad aprirsi sentimentalmente visto che… ancora non ha dimenticato lei! Anche la Fuller ammetterà di sentire la mancanza dell’ex amante, ma è ormai decisa a rimettere in carreggiata il suo matrimonio.

Abbiamo aperto questo post parlando di calma apparente tra lo stilista e la sua consorte: non è tutto oro quello che luccica! Se al pubblico negli ultimi mesi era stata data un’immagine di riacquistata serenità per la coppia, le cose non stanno esattamente così: Eric, sebbene non freddo come nel periodo che spinse Quinn tra le braccia di un altro, continuerà ad essere in qualche modo sfuggente con la moglie. E molto presto ne scopriremo il motivo… Seguici su Instagram.