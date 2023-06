Beautiful: ricordate Sally Spectra? Avrà un aborto in Febbre D’Amore

La giovane Sally Spectra (Courtney Hope), pronipote dell’originale (sorella di sua nonna, Shirley Spectra), è stata una dei pochi personaggi introdotti negli ultimi anni a Beautiful ad aver lasciato il segno nel cuore dei telespettatori.

Arrivata sulla scena nel 2017 in occasione del trentennale della soap opera, la stilista non è rimasta a lungo in Beautiful, venendo fatta uscire già nell’estate 2020, senza che, nel frattempo, il suo potenziale venisse sfruttato appieno. Anzi, spesso relegata ai margini della narrazione, il personaggio ha trovato poi nuova linfa in Febbre D’Amore. L’attrice e il suo alter ego, infatti, sono stati subito reclutati nella soap sorella di Beautiful, altra creazione della famiglia Bell. Il cross over (uno dei tanti tra i due show nel corso dei decenni) si è rivelato molto fortunato, al punto che Sally è ad oggi uno dei personaggi principali di Febbre, purtroppo non più in onda da anni sugli schermi italiani.

Da allora, ogni tanto, vi abbiamo tenuto aggiornati sulla nuova vita di Sally a Genoa City: ci eravamo lasciati con la stilista in odore di gravidanza, in una situazione triangolare con i fratellastri Nick Newman (Joshua Morrow) e Adam Newman (Mark Grossman). E, in effetti, la stilista ha poi scoperto di essere incinta. La paternità, inizialmente incerta, è stata poi chiarita: il padre di quella che poi si è scoperto essere una bambina, era Adam, suo ex, e non l’attuale partner Nick.

Di certo non è la più idilliache delle situazioni, ma i tre sembravano essere riusciti ad adattarsi sebbene Adam non abbia mai fatto mistero di voler riconquistare Sally a scapito del fratello. Ad essere sempre avverso a Sally è stato il padre dei due uomini, Victor Newman (Eric Braden), il quale è arrivato ad offrire dei soldi alla stilista affinché, una volta partorito, se ne andasse dalla città, lasciando la figlia ai Newman.

Sally ha ovviamente rifiutato la proposta, che ha scatenato il risentimento di Nick e Adam, pronti a schierarsi contro il genitore per difendere la donna che amano. Nel frattempo Sally ha cercato di rilanciare la sua carriera: archiviata ormai la moda, dopo la parentesi come amministratore delegato della Newman Media, la ragazza ha puntato l’attenzione sul settore di arredamento di interni, con la socia e amica Chloe Fisher.

Le due, in cerca ancora di finanziamento, hanno rifiutato la proposta di Nick di diventare loro socio, per desiderio di Sally di farcela da sola senza sentirsi in debito con l’uomo con cui ha una relazione. Sally e Chloe potrebbero essere vicine ad una svolta, avendo ottenuto l’incarico di rinnovare gli uffici della Chancellor-Winters, una delle maggiori aziende cittadine.

Nelle attuali puntate americane di Febbre D’Amore, però, una tragedia si è abbattuta sulla gravidanza di Sally: da poche settimane le era stata diagnosticata la preeclampsia, situazione ad alto rischio che non ha lasciato scampo alla giovane: corsa in ospedale accompagnata da Adam, la stilista è stata portata d’urgenza in sala operatoria. Vista l’impossibilità di salvare sia la madre che la bambina, Adam è stato messo di fronte ad una scelta: quale vita salvare?

Alla fine Adam ha scelto che, in caso di necessità, la vita di Sally avesse la priorità. La stilista, al proprio risveglio, ha così scoperto di aver avuto un aborto durante l’intervento. La tragedia, invece che riavvicinare i due ex, potrebbe definitivamente allontanarli: Sally, in lutto, sarà infatti arrabbiata con Adam accusandolo di aver ucciso la loro bambina…

Tuttavia, anche la relazione con Nick potrebbe presto scricchiolare: l'uomo, infatti, è stato di recente assorbito dai problemi della sua ex moglie Sharon, tornata ad essere nel mirino di un uomo pericoloso che rese la loro vita un inferno venti anni fa e che ora, uscito di prigione, è ancora ossessionato da lei!