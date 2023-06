Beautiful, Thorsten Kaye a Tv Soap: “Ridge? Non sempre condivido quello che fa ma…”

È uno dei protagonisti assoluti di Beautiful ed è attualmente conteso tra i suoi due più grandi amori: Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) e Taylor Hayes (Krista Allen). Parliamo di Ridge Forrester, interpretato da ormai diversi anni da Thorsten Kaye, subentrato nel ruolo a Ronn Moss.

Si tratta di un personaggio di cui l’attore è fortemente soddisfatto, anche perché gli ha dato modo di farsi conoscere a livello planetario, ma di cui non condivide spesso tutti i modi di fare, proprio come ci ha raccontato in questa intervista. Abbiamo infatti incontrato Kaye a Roma in occasione delle riprese della soap avvenute qualche settimana fa. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Beautiful: intervista a Thorsten Kaye (Ridge Forrester)

Thorsten, benvenuto su Tv Soap. Partiamo da Ridge e Brooke che, dopo il loro nono matrimonio e il titolo di coppia più longeva e amata della soap, si sono nuovamente lasciati. Che ne pensi?

Ormai il pubblico lo sa e si diverte così. Ridge e Brooke sono destinati a stare insieme e poi a lasciarsi. Siamo abituati a tanti colpi di scena a Beautiful. Il ritorno di Taylor, l’ex moglie di Ridge lontana da tempo, ha sicuramente portato molto scompiglio per varie ragioni. I problemi, insomma, non mancheranno mai per loro da qui in futuro. In ogni caso, mi sento di dire che Brooke e Ridge sono legati da qualcosa di forte. Anche se sono contento di queste novità, del fatto che accada sempre qualcosa. Taylor darà grande linfa alla soap e alle storie che verranno.

Cosa ci puoi anticipare sulle puntate girate in Italia?

Ovviamente nulla! Ma è chiaro che questo viaggio servirà per cambiare nuovamente tutto fra Brooke e Ridge…

Ti piace lavorare in Italia?

È un’esperienza meravigliosa, la soap è famosa qui e il calore dei fan è qualcosa che fa bene al cuore e all’anima. Abbiamo la fortuna di girare scene stupende nei posti più belli della capitale italiana. Non potevo davvero desiderare di più, non poteva essere migliore questa esperienza.

Come ti trovi a lavorare a stretto contatto con Katherine Kelly Lang da tantissimi anni?

Ormai siamo una coppia affiatata. C’è un’immensa stima tra noi e siamo amici. Non avrei potuto desiderare una compagna di lavoro migliore. È dolce, comprensiva, piena di vita e sempre bellissima. Katherine sa regalarti sempre un sorriso, è una partner generosa durante le scene, si preoccupa sempre di tutto, insomma è un vero piacere lavorare con lei perché è una bravissima attrice ed una donna dolcissima.

Beautiful ti ha reso un volto popolare in tutto il mondo, fai parte del cast ormai da molti anni. Quanto devi al personaggio di Ridge?

Ridge mi ha dato grande popolarità. Non sempre mi piace per quello che fa, ma alla fine gli sono grato. Insomma, spesso non condivido atteggiamenti, comportamenti e scelte, ma è quello che scrivono per me e sono un attore, mi limito a fare il mio lavoro. Ma credetemi, io sono l’opposto di Ridge!

Cosa non ti piace di lui?

A volte si comporta da bamboccio e viziato. Ma io sono un attore e il massimo per il mio lavoro è proprio fare qualcosa che sia lontano da me.

Come hai vissuto il recast visto che Ronn Moss, che ti aveva preceduto, è rimasto per tanti anni nella soap ed è popolarissimo?

Ne sono consapevole, ma io sono stato scelto e sono arrivato sul set con un copione da imparare e delle storie da interpretare. E quindi, ho dato vita a Ridge per quello che andava raccontato senza pensare ad altro.

In cosa siete diversi tu e Ridge?

Sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto sul fronte sentimentale visto che nella mia vita c’è spazio per una sola donna e il suo nome è Susan, la fantastica madre delle mie figlie. Loro sono tutto il mio mondo!

State insieme da tanto e siete felici: come hai capito che era la donna della tua vita?

Dal primo momento, forse, a istinto. Il nostro primo incontro e incrocio di sguardi non potrei mai dimenticarlo. Negli anni Novanta recitavo nella soap opera americana Una vita da vivere nel ruolo di Patrick e, a un certo punto, Susan – anche lei attrice – fu scelta per interpretare un nuovo personaggio.

Nella vicenda, io mi dovevo innamorare di lei, ed è successo davvero anche fuori dal set. Era destino insomma, sul set è scattata una scintilla di passione e attrazione che si è trasformata in un grande amore. E da quel momento non ci siamo più lasciati, abbiamo deciso che avremmo trascorso tutta la vita insieme. E siamo felici, la vita e la nostra unione fortissima ci hanno regalato due splendide ragazze, McKenna e Marlowe.

Trascorri molto tempo con loro?

Certo, sono le mie donne, non potevo desiderare di meglio. Susan è una donna splendida ed una persona buona. Ed è la madre migliore del mondo. Le nostre figlie sono state un grande regalo. Condividiamo tante cose. Ci piace viaggiare in camper, volare a Londra o fare lunghi tour in Canada, che ha posti e scenari meravigliosi. Infatti, mia moglie è canadese e spesso ci fa piacere trascorrere del tempo laggiù.

Tu lavori a Los Angeles ma sei di New York e vivi lì in pratica. Ti pensa la vita da pendolare? Ti manca vivere appieno la Grande Mela che è la tua città?

L’importante è tornarci. New York è favolosa e manca sempre. Ma tutto questo fa parte del lavoro ed è importante riuscire a fare tutto al meglio.

Hai un sogno nel cassetto da realizzare?

Un grande desiderio, piuttosto. Continuare ad essere così soddisfatto e proteggere sempre le mie donne. Loro sono la mia forza, ma anche il mio più grande punto debole. Forse questa è l’unica cosa che mi accomuna a Ridge, anche se in un senso ben diverso: proprio le donne sanno renderlo vulnerabile! Seguici su Instagram.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione