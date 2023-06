Fiction e serie tv Canale 5 estate 2023 (luglio e agosto)

Tra luglio e agosto, come raccontiamo in questo post, numerose serie tv inedite faranno capolino su Canale 5. Dopo i buoni riscontri ottenuti con le fiction originali nei mercoledì invernali, l’ammiraglia commerciale ha deciso di rimanere accesa anche durante la bella stagione con un’offerta di nuovi e interessanti titoli che potrebbero fare breccia nel cuore del pubblico. Tra nuove proposte e un gradito ritorno, ecco le serie da segnare in agenda.

Dopo il buon riscontro de La ragazza e l’ufficiale, che proseguirà la sua messa in onda nella prima serata del venerdì estivo di Canale 5, da mercoledì 12 luglio farà il suo debutto la miniserie britannica (ambientata tra Umbria e Lazio) Signora Volpe, con Emilia Fox e Tara Fitzgerald. Si tratta di un appassionante detective drama che segue la storia di Sylvia Fox, una donna sulla quarantina che, arrivata nella nostra penisola per il matrimonio della nipote, spera di potersi godere una tranquilla vacanza. Ma quando lo sposo viene trovato cadavere nel laghetto in fondo al suo giardino, la donna non può che darsi da fare per risolvere il mistero e salvare sua nipote dal disastro.

Nei mercoledì di agosto arriva Beyond Paradise, un nuovo avvincente crime drama inglese (spin off della celebre Delitti in paradiso in onda su Rai 2) incentrato su Humphrey Goodman, il detective ispettore interpretato da Kris Marshall (protagonista della serie principale dalla stagione 3 alla 6). La prima stagione è formata da sei episodi che Canale 5 trasmetterà in due prime serate.

Sempre per il mese di agosto, nella serata del mercoledì, è prevista anche la messa in onda de La foresta degli scomparsi (The Forest of the Missing), un thriller francese in tre puntate ambientato nella piccola realtà delle Ardenne, la cui quotidianità viene sconvolta dalla misteriosa scomparsa di alcune ragazze. Una miniserie ricca di segreti celati e personaggi criptici che renderanno le vostre serate cariche di pathos e suspence.