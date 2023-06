Fiction e serie tv RAI estate 2023 (luglio e agosto)

La Rai ha definito a tempo debito i palinsesti della sua estate e, tra tante fiction in replica, spiccano alcuni titoli inediti davvero interessanti da poter “gustare sotto l’ombrellone”. Curiosi di saperne di più? E allora proseguite nella lettura!

Come consuetudine non mancheranno su Rai 1 le repliche delle fiction più amate. Dopo Blanca, nella serata domenicale arriva Scomparsa (2 luglio) con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, seguita dalla terza stagione de L’allieva (domenica 6 agosto). Il lunedì, invece, spazio a Il giovane Montalbano (3 luglio) mentre da giovedì 10 agosto tornerà Claudio Amendola con la terza stagione di Nero a metà.

Dopo il buon riscontro di Sophie Cross – Verità nascoste, da martedì 4 luglio arriva un’altra prima visione assoluta dalla Francia: Un cuore, due destini, un thriller ad alto impatto emotivo proposto in tre serate. Dal 25 luglio invece debutta Hotel Portofino, un raffinato period drama inglese a tinte thriller ambientato in Italia durante l’ascesa di Benito Mussolini. Protagonista è Bella Ainsworth (Natasha McElhone), figlia di un ricco industriale inglese che insieme a suo marito si trasferisce nella Riviera ligure di Levante per aprire un hotel in stile britannico a Portofino.

Per quanto riguarda Rai 2, come ogni anno fanno ritorno in prima serata alcuni longevi titoli molto amati: oltre Delitti in paradiso (stagione 12), già in onda da mercoledì 21 giugno, tornerà anche il longevo poliziesco Squadra Speciale Cobra 11 (stagione 27) che occuperà la serata del giovedì dal 3 agosto. Tra le serie tv inedite, da venerdì 7 luglio arriva L’isola delle trenta bare, una serie francese che narra la storia di una donna che insegue il proprio passato per ritrovare il figlio scomparso, mentre da lunedì 17 luglio sarà la volta di Che Todd ci aiuti, un nuovo legal in cui una madre avvocatessa e un figlio investigatore indagano insieme.

Concludiamo con Rai 3 che, oltre alle repliche delle prime tre stagioni de L’Amica Geniale nella serata del sabato, propone un’offerta originale di film italiani e stranieri che raccontano la storia italiana e europea del secolo scorso (1918 – I giorni del coraggio, Il cattivo poeta, Aspromonte – La terra degli ultimi e Volevo nascondermi). Vi segnaliamo anche che a luglio nella serata del venerdì arriva Hotel Europa, una miniserie tedesca che ripercorre la storia di una delle dinastie alberghiere più importanti della Germania fino all’avvento del Nazismo. Seguici su Instagram.