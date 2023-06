Grey’s anatomy 19, trama episodio 18 (disponibile su Disney+)

Dallo scorso mercoledì (14 giugno 2023) su Disney Plus è disponibile il diciottesimo episodio di Grey’s Anatomy 19 intitolato Pronto a correre (Ready to Run). Una penultima puntata – la prossima settimana ci sarà il gran finale di due ore – in cui vedremo molte relazioni raggiungere un bivio, mentre al Grey Sloan farà ritorno un medico licenziato alla fine della scorsa stagione.

La puntata si apre con Richard e Teddy che comunicano una buona notizia: tre medici dell’ospedale sono stati nominati per il Catherine Fox Award dell’anno: Nick per il suo xenotrapianto e Winston e Maggie per il loro trapianto di cuore parziale. E se Ndugu appare entusiasta e accetta (anche se confida a Richard che sarà imbarazzante rivedere Maggie alla cerimonia a Boston), Nick comunica che non parteciperà alla cerimonia perché sostiene di non credere nella classifica dei successi medici, ma probabilmente vuole semplicemente evitare di rivedere Meredith (che ora vive a Beantown).

I pazienti di questa settimana sono due volti familiari: l’ex pilota Sam – che si sta riprendendo dalle sue numerose fratture ossee mentre continua a flirtare con Jo (provocando fastidio e gelosia in Link) – e Maxine, l’anziana compagna di stanza di Millin, che nella scorsa puntata abbiamo visto delirare per i corridoi dell’ospedale. La donna cade mentre si dirige verso il bagno si frattura una costola e presenta un’emorragia cerebrale. A loro si aggiunge Ray, un 29enne ad alto rischio di aneurisma dell’aorta addominale. Teddy è pronta per operarlo ma il giovane fugge dall’ospedale, spaventato dai numerosi rischi che comporta l’intervento.

Dopo aver parlato con Richard, Helm informa Levi che finalmente tornerà in corsia come co-capo specializzandi e dunque dovranno lavorare fianco a fianco. Come prenderà la notizia Schmitt? A fine puntata, Luca trova il coraggio per confessare a Simone di avere l'ADHD. E le chiede anche di non sposarsi con Trey perché secondo lui non la ama veramente, mentre lui adora ogni singola cosa di lei. Cosa gli risponderà la Griffith?