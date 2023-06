Grey’s anatomy 19, trama episodio 19 (disponibile su Disney+)

Da mercoledì 21 giugno su Disney Plus è disponibile il gran finale di stagione di Grey’s Anatomy 19 in cui non mancano colpi di scena e un finale letteralmente al cardiopalma. Il longevo medical drama creato nel lontano 2005 da Shonda Rhimes ha deciso di salutare il suo pubblico con una lunga puntata di circa due ore in cui accadranno tante cose tra cui un matrimonio, un (quasi) incidente aereo, un premio atteso da tempo, malintesi (forse) chiariti e soprattutto il ritorno di Ellen Pompeo e Kelly McCreary.

La puntata si apre con Simone che si prepara per il suo matrimonio. Nonostante la dichiarazione di Lucas, la Griffith intende ancora sposare Trey. Ma nel tragitto che l’accompagna all’altare, la giovane continua a vedere segni che le fanno capire di scappare prima che sia tardi soprattutto quando scopre che sua madre ha annullato il matrimonio con un altro uomo per scappare con suo padre.

Nel frattempo, Richard, Catherine, Miranda, Nick, Winston e Amelia, in volo verso Boston (con il jet privato di Catherine) per assistere alla premiazione dei migliori medici, a causa di una forte turbolenza rischiano seriamente la vita. L’aereo per fortuna atterra sano e salvo, ma i drammi per i nostri protagonisti continuano.

Mentre Meredith è intenta a esaminare le ricerche sull’Alzheimer nel suo laboratorio, Nick si presenta a casa sua per parlarle, ma ad aprire la porta c’è Michael (Gilles Marini) un uomo piuttosto affascinante. Intanto, Maggie e Winston sembrano aver ritrovato l’intesa di un tempo ma l’uomo – dopo una notte di passione con sua moglie – le comunica che ha pensato a loro due e forse l’unica soluzione per loro potrebbe essere il divorzio. Con lei presa dalla carriera lontana da Seattle e lui appena promosso come capo della cardiochirurgia al Grey Sloan, non vede futuro. Più tardi, in hotel, Meredith e Nick riescono a parlare e a dichiararsi il loro amore… ma questo basterà per chiarire i tanti malintesi e ostacoli che li separano?

Al Grey Sloan, Sam è al suo quarto giorno post-operatorio e continua a flirtare con Jo scatenando la gelosia di Link. Più tardi, l’aorta del pilota si seziona e Teddy lo porta di corsa in sala operatoria. Ma la dottoressa Altman, che ha sofferto di mal di denti tutto il giorno, sviene al pronto soccorso. La situazione è molto complicata ma, in attesa di un chirurgo esperto, Lucas e Simone – sapendo di non avere un secondo da perdere – decidono di procedere con il delicato intervento.

Owen, avvertito da un'infermiera, si precipita in sala operatoria dove trova i due specializzandi intenti ad operare Sam con una pozza di sangue sul pavimento. Il tempo scorre inesorabile e la vita di Sam è in serio pericolo. Riuscirà a cavarsela anche stavolta? Alla prossima stagione, fan di Grey's!