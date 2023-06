La promessa: “serve un medico” | Trama 16 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di venerdì 16 giugno 2023

Manuel porta Jana in volo e per l’occasione tutt’e due si rendono conto dell’attrazione che provano l’uno per l’altra, alla quale Jana intende però sfuggire. Il volo serve comunque a entrare in possesso dell’adrenalina che potrebbe servire a curare Simona, la quale versa in gravi condizioni. Maria, Lope e Jana capiscono che, per somministrare il medicinale, serve un medico e non può trattarsi di quello che ha sempre avuto in cura Simona e che si è del tutto arreso. Candela non è d’accordo con il loro piano, pensando che sia inutile.

Manuel, su richiesta di Jana, fa arrivare un suo amico, Ricardo, che solo da poco è laureato in medicina. Petra scopre nell'hangar che il motore dell'aereo è ancora molto caldo e trova sul velivolo un foulard. Va subito a dirlo a Pia. Catalina incontra Tadeo, che ha interrotto il rifornimento di foraggio per gli animali della tenuta in quanto i proprietari sono in forte ritardo con i pagamenti…