La promessa: Manuel è sospettato | Trama 20 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di martedì 20 giugno 2023

Il barone se la prende con Pia e minaccia vendetta dopo che lei lo ha praticamente accusato di essere un violentatore; l’uomo subito dopo preferisce lasciare la Promessa. Mauro non desidera che Teresa lo baci mentre si trovano all’interno della tenuta. Simona non riesce più a rimanere nella sua stanza e decide di tornare in cucina. Cruz chiede a Pia se sa la causa della partenza improvvisa del barone, ma Pia le dice di non esserne al corrente.

Manuel intende partecipare a un evento con il suo aereo, ma Romulo gli consiglia di lasciar perdere. A Manuel pesa il doversi prendere cura della tenuta. Funes interroga Manuel, su cui nutre alcuni sospetti. Cruz vuole convincere Funes che l'assassina sia Lola ma il sergente vuole proseguire nelle sue indagini e dice che Lola avrebbe utilizzato un coltello preso in cucina e non un prezioso tagliacarte (questo perché per Lola sarebbe stato rischioso rubare il tagliacarte). Funes è sempre più certo che l'assassino sia un membro della famiglia. Petra fruga nei cassetti di Simona e scopre la scatola del medicinale..