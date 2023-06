La promessa: Mauro confessa a Teresa la verità | Trama 22 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di giovedì 22 giugno 2023

Funes dice ai marchesi che Lola si è impiccata e che, attraverso un biglietto che ha lasciato, confessa l’omicidio di Tomas; il sergente però non crede al suicidio e riferisce a Jana in segreto di non aver visto né il corpo e né la lettera; in più, quando ha provato a indagare, è stato trasferito a Tetouan. Teresa chiede a Romulo come mai Mauro non ha mai parlato di lei a nessuno e lui risponde che una volta in realtà lo ha fatto: il giorno in cui si è svolta la veglia per Tomas, quando è stato trovato col viso macchiato di rossetto (ma non era quello di Teresa).

Cruz e Leonor si recano dai duchi de los Infantes e vengono ricevute da Jimena, la quale conferma che non intende rientrare a La Promessa. Romulo dice a Catalina che Tadeo fornirà ancora il foraggio, ma che vuole giocare a scacchi contro di lei. Petra riferisce a Cruz che Pia aspetta un bambino. Infine, Teresa affronta Mauro e quest’ultimo le rivela di amare Leonor…. Seguici su Instagram.