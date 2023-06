La promessa, Cruz a Pia: “Ti licenzierò, a meno che…” | Trama 23 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di venerdì 23 giugno 2023

Jana capisce che Curro tornerà ancora alla Promessa e di conseguenza decide di rimanere lì e raccontare tutto a Maria. Mauro conferma a Teresa di avere avuto una storia con Leonor: a quel punto, i due si lasciano. Teresa promette comunque che manterrà il segreto sulla questione. Cruz intende organizzare una battuta di caccia dove farà intervenire esclusivamente l’alta società, in modo da attirare i duchi de Los Infantes e convincerli a far rientrare Jimena alla Promessa.

Simona e Candela, che ormai hanno in mente solo la cuoca misteriosa, si convincono che si tratti di una delle cameriere e decidono di osservarle più attentamente per coglierla in flagrante. Cruz svela a Pia di sapere che aspetta un bambino e la minaccia di licenziarla, salvo che non si disfi del figlio in tempi brevi, Catalina gioca a scacchi con Tadeo e lo lascia vincere, in modo da continuare a ricevere il foraggio per i loro animali.