La promessa: Jana prende le distanze da Manuel | Trama 30 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di venerdì 30 giugno 2023

Per Jana, l’incontro con Curro è una doccia fredda: il ragazzo la tratta con estremo disprezzo. Manuel consegna a Catalina il premio della Coppa de Los Pedroches, affinché usi il denaro per La Promessa. Di nascosto, Mauro e Leonor parlano tra loro di quanto vogliono stare insieme. Simona e Candela trovano delle empanadas dolci preparate dalla “cuoca misteriosa”; nel piatto c’è anche della menta e questo fa pensare a Candela che sia tutta opera della defunta marchesa (che amava quella pianta), ma Lope spiega che non esiste alcuna “cuoca fantasma”…

Nell’hangar, Jana trova Manuel che la invita a fare insieme un viaggio in aeroplano insieme. La ragazza però rifiuta l’invito: seguendo infatti il consiglio che le ha dato Maria, preferisce prendere le distanze da Manuel per via della differenza di ceto. Curro propone di fare un picnic: Cruz non vuol saperne, ma Leonor e Manuel accettano. Teresa dà conforto a Pia, che si lamenta per la sua condizione; anche Candela cerca di esserle accanto, accorgendosi che non sta bene. Seguici su Instagram.