La promessa: Simona e Candela, serve un’aiutante in cucina | Trama 6 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di martedì 6 giugno 2023

Jana riesce a nascondere il tagliacarte ritrovato, ma Funes nota il suo strano comportamento e così la nostra protagonista reagisce con violenza, tanto che il sergente la fa rinchiudere in una camera dove trascorrerà la notte. Mentre viene condotta da un agente nella stanza nella quale verrà rinchiusa, Jana nasconde in extremis il tagliacarte. Quando Funes parla con Cruz e Manuel dell’esito negativo della perquisizione, Manuel lo rimprovera fortemente per aver trattato Jana in quel modo. Cruz reagisce male.

Leonor è quasi ossessionata dal sentimento per Mauro; quest’ultimo tenta in tutti i modi di sfuggirle, anche se pure lui la ama. Petra maltratta ancora Jana in tutti i modi possibili. Petra svela poi a Cruz di aver trovato il tagliacarte dove l’aveva nascosto Jana. Simona appare sempre più stanca e chiede a Pia di mettere una buona parola con la padrona per ottenere un’aiutante in cucina. Pia chiede a Cruz di tenere a bada l’abuso di potere di Petra e anche l’aiutante in cucina per Simona e Candela… Seguici su Instagram.