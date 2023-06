La promessa è sul lastrico! | Trama 9 e 12 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di venerdì 9 e lunedì 12 giugno 2023

Alonso decide di raggruppare tutta la servitù dopo il delitto di Tomas e l’arresto di Lola e raccomanda a tutti di evitare dei “gossip” che potrebbero danneggiare il buon nome dei Lujan. Simona sta sempre peggio e Candela inizia a temere per lei. Jana, aspettando il medico, propone un rimedio naturale che però non sembra funzionare. Mauro arriva a un chiarimento con Leonor perché la ama, ma non vuole ferire Teresa e ritiene che il posto per lui sia quello al suo fianco.

Jimena, senza avvisare, abbandona in carrozza la tenuta dei Lujan. Cruz si precipita al palazzo dei duchi per negare ogni addebito nei confronti di Tomas, ma sta cercando solamente di evitare il disastro alla sua famiglia. Manuel rifiuta il sostegno alla madre. Finalmente giunge il dottore a visitare Simona, che sta davvero male. Funes torna da Jana e la avvisa: chi ha incastrato ha anche lei nel mirino e si trova ancora nella proprietà.

Il dottore diagnostica a Simona l’idropisia e dice che la donna potrebbe anche morire. Jana svela a Maria che il medico per cui lavorava prima aveva avuto a che fare con un caso simile e l’aveva trattato con un farmaco innovativo: l’adrenalina. Le due chiedono a Catalina se può aiutarle a procurarglielo, per tentare di salvare la vita della cuoca, ma lei non accetta. Il barone svela a Cruz che la Promessa è sull’orlo del fallimento per via della cattiva gestione di Alonso e spinge la figlia a prendere in mano le redini della situazione.

Catalina, che ha sentito bisbigliare Cruz e il barone, va dal padre Alonso e pretende di conoscere la verità. Dopo aver appreso la situazione, decide di cercare una strategia per aiutare il padre. Teresa ha il benservito da Leonor, che la accusa di non essere adatta a fare questo tipo di lavoro. Seguici su Instagram.