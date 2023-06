La Promessa anticipazioni: arriva Camilo, uno strano sacerdote…

Un sacerdote irromperà nella tenuta dei De Lujan nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Tale ingresso non mancherà di far discutere nelle settimane successive, anche perché l’arrivo dell’uomo di chiesa si tingerà fin da subito di giallo…

La Promessa, news: Don Camilo arriva nella tenuta

Le anticipazioni segnalano che Don Camilo (Chico Garcia) si presenterà a La Promessa per chiedere un po’ di cibo e acqua. La prima persona che il religioso incontrerà sarà il maggiordomo don Romulo Baeza (Joaquin Climent), che gli darà subito ospitalità facendogli presente che può certamente mangiare dai De Lujgan e trattenersi tutto il tempo che gli è necessario, dato che i marchesi sono delle persone molto religiose.

Per questo, Don Camilo avrà un atteggiamento cordiale con tutti i membri della servitù e attirerà la curiosità di Petra (Marga Martinez), che gli rivolgerà subito una domanda…

La Promessa, trame: Don Camilo svela a Petra qualcosa di sé

Eh sì: Petra chiederà a Don Camilo per quale ragione, durante il suo pellegrinaggio, è arrivato a La Promessa. Senza alcun tipo di remora, il sacerdote farà presente alla domestica che si è messo in viaggio per prendere possesso di una parrocchia che è rimasta senza “pastore” a causa della morte di chi la gestiva in precedenza.

Tuttavia, di fronte alle continue domande di Petra, Don Camilo si farà sfuggire anche qualcosa di strano, visto che dirà che probabilmente i suoi nuovi parrocchiani lo attendono tra circa due mesi. Questa non sarà però l’unica cosa ambigua…

Don Camilo si metterà infatti nuovamente in viaggio ma, qualche ora dopo, verrà ritrovato da Lope (Enrique Fortun) e dal suo amico Salvador (Mario Garcia) piuttosto malconcio e insanguinato perché avrà subito una brutta aggressione. Chi gli avrà fatto del male?

Nell'attesa di scoprirlo, segnaliamo che ad interpretare Don Camilo sarà l'attore Chico Garcia; si tratta di un volto che i telespettatori de Il Segreto conoscono molto bene, visto che impersonato per diverse stagioni l'amatissimo Severo Santacruz.