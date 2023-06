La Promessa anticipazioni: Catalina minaccia Petra!

Nelle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche settimana, i telespettatori avranno modo di assistere ad uno scontro davvero epico tra la marchesina Catalina de Luján (Carmen Asecas) e l’arcigna dama Petra (Marga Martinez). Il motivo del contendere tra le due donne sarà Lope (Enrique Fortun) e il suo sogno di diventare il cuoco della tenuta…

La Promessa, trame: Lope “cuoco segreto” della tenuta

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete che tutto partirà quando, su consiglio di Simona (Carmen Flores Sandoval), il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) e la governante Pia Adarre (Maria Castro) decideranno di offrire un posto da cuoco a La Promessa a Lope, a patto che né il marchese Alonso (Manuel Regeuiro) e né tanto meno la dispotica Cruz (Eva Martin) ne vengano a conoscenza.

Anche se titubante, il ragazzo accetterà perché ciò porterà anche all’assunzione dell’amico Salvador (Mario Garcia), che prenderà le sue vecchie mansioni nella tenuta. Tuttavia, la realizzazione del sogno rischierà di trasformarsi in un vero e proprio boomerang per Lope, dato che Petra minaccerà in più occasioni di rivelare a Cruz quanto sta succedendo in cucina…

La Promessa, news: Pia e Romulo stabiliscono un patto con Petra ma…

Comunque sia, almeno per ora, Pia e Romulo riusciranno a trovare un giusto compromesso con Petra. In pratica, ad avere un ruolo in tutta questa situazione sarà Don Camilo (Chico Garcia), uno strano sacerdote che arriverà a La Promessa. Data la sua forte devozione per il cristianesimo, Petra deciderà infatti (all’insaputa di Cruz) di dargli una stanza alla tenuta, soprattutto quando l’uomo verrà brutalmente pestato da alcuni brutti ceffi.

Puntando su ciò, Pia e Romulo intimeranno dunque a Petra di non fare menzione della presenza di Lope in cucina ai marchesi perché, in caso contrario, loro sveleranno che lei sta ospitando senza il loro consenso Don Camilo in uno dei “giacigli” destinato alla servitù. Insomma, proprio per questo, Petra starà inizialmente zitta, ma cambierà le carte in tavola quando parlerà a Cruz del sacerdote e otterrà il suo consenso affinché si trattenga tutto il tempo che vuole…

La Promessa, spoiler: Catalina minaccia Petra

Visto che non avrà più un segreto, Petra si farà minacciosa e anticiperà a Pia e Romulo che intende parlare a Cruz di Lope. Dato che rischieranno il licenziamento per ciò che avranno fatto, la governante e il maggiordomo chiederanno aiuto a Simona, la quale penserà bene di confessare tutto quanto a Catalina in modo tale che trovi una via d’uscita.

La mossa si rivelerà azzeccata, dato che Catalina deciderà di aiutare Lope e, dopo aver convocato Petra nella sua camera, la minaccerà obbligandola a mantenere la più completa riservatezza nella questione, sottolineando che non esiterebbe a parlare con Alonso per farla licenziare con la prima scusa utile. Un ricatto in piena regola che, almeno per ora, farà stare buona Petra… ma fino a quando?