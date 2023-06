Un vero tranello da parte della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) andrà in scena nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Nonostante la recente morte del figliastro Tomas (Jordi Coll), di cui lei stessa si sarà macchiata, la marchesa deciderà di organizzare una sontuosa festa per il suo compleanno, durante la quale renderà pubblico il “compromesso matrimoniale” tra il figlio Manuel (Arturo Sancho) e Jimena de los Infantes (Paula Losada). Una mossa che non piacerà affatto al ragazzo…

La Promessa, news: Alonso e Cruz chiedono a Manuel di sposare Jimena

Tutto partirà quando il duca Josè Luis (Andres Blanco) farà sapere ad Alonso (Manuel Regueiro) che, per ottenere la dote di Jimena dovuta al suo breve matrimonio con Tomas, è necessario che la ragazza sposi Manuel, il nuovo erede al marchesato dei Luján. Una richiesta che l’uomo farà in base ad una consuetudine vigente all’epoca e che Alonso si preparerà a rispettare perché, senza i soldi degli Infantes, La Promessa andrebbe certamente in bancarotta.

Tuttavia, Manuel non sarà dello stesso avviso del padre e, durante un’infuocata discussione, comunicherà sia a lui e sia alla madre Cruz che non intende sposare per nessun motivo al mondo la vedova del fratello Tomás, di cui non è affatto innamorato. Ovviamente, Cruz non darà ascolto alle parole del figlio e preparerà una vera e propria trappola soprattutto quando Jimena, d’accordo con il nuovo matrimonio, ritornerà alla tenuta…

La Promessa, spoiler: Cruz annuncia il compromesso matrimoniale tra Manuel e Jimena

Occhio dunque a quello che succederà nel sopracitato compleanno di Cruz, che andrà in scena incurante della forte opposizione di Catalina (Carmen Asecas) e della reticenza di Alonso a festeggiare dopo così poco tempo dalla dipartita di Tomás. Nel bel mezzo del discorso teso a ringraziare tutti gli invitati, la Ezquerdo prenderà infatti la parola e, col sorriso sulle labbra, annuncerà che presto i Luján festeggeranno il matrimonio di Manuel e Jimena!!!

Neanche a dirlo, tali parole innescheranno immediatamente la rabbia di Manuel che, ormai del tutto “cotto” della domestica Jana Exposito (Ana Garces), affronterà Cruz e Alonso – inconsapevole dell’annuncio che la moglie avrebbe fatto – dicendo loro che non diventerà mai per nessun motivo il marito della cognata. Un rifiuto che spingerà Cruz a fare un’ulteriore mossa…

La Promessa, trame: Jimena è in “combutta” con Cruz

Il giorno successivo, Jimena avrà infatti modi di parlare con Manuel e dichiarerà di essere rimasta sorpresa anche lei dall’annuncio improvviso di Cruz. Comunque sia, la ragazza sottolineerà di essere stata educata, fin da bambina, ad eseguire gli ordini del padre e di non trovare nulla di male nel loro ipotetico matrimonio, ragione per la quale dirà al Luján che, qualora lo volesse, potrà certamente sottrarsi alla pronuncia del sì perché non vuole ingabbiarlo in un’unione che non sente sua. Parole a cui seguirà però una richiesta, ossia di provare a conoscerla per capire se possa nascere o meno qualcosa tra di loro.

Un discorso lineare e concreto che però sarà l’ennesimo inganno, dato che Jimena si sarà messa d’accordo proprio con Cruz per colpire Manuel ed avvicinarlo pian piano a lei. Sotterfugi su sotterfugi che partiranno da una grandissima “cattiveria” compiuta da Cruz: per avere i soldi della sua festa di compleanno, dati gli enormi debiti de La Promessa, la cattivona avrà infatti venduto una medaglia costosissima che apparteneva a Dolores, la prima sposa defunta di Alonso, e che, secondo quanto stabilito, avrebbe dovuto cedere a Catalina.

Un particolare di cui Cruz non informerà minimamente Alonso, al quale farà credere di aver venduto un suo prestigioso vestito per organizzare il party con cui rilanciare il buon nome della famiglia nell'alta società spagnola. Segreto che però, si sa, non sarà destinato a restare tale a lungo…