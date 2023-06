La gravidanza segreta di Pia Adarre (Maria Castro) non resterà tale a lungo. Nelle prossime puntate italiane gli abitanti de La Promessa scopriranno infatti che la governante è in dolce attesa. Non tutti prenderanno però la notizia nel migliore dei modi, a partire dalla terribile marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin)…

La Promessa, news: Petra fa sapere a tutta la servitù che Pia è incinta!

La storyline prenderà il via nel corso di una cena con tutta la servitù presente. Senza un apparente motivo, la cattivissima Petra (Marga Martinez) chiederà infatti al maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) se può fare lei la preghiera prima del pasto. Un escamotage che la dama di Cruz utilizzerà per pregare per Pia, rivelando a tutti quanti che i suoi malori sono dovuti ad una gravidanza che sta cercando a tutti i costi di nascondere perché si vergogna del peccato che ha commesso “fornicando” con un uomo prima del matrimonio.

Messa con le spalle al muro, Pia non negherà di essere incinta, ma specificherà che il bambino che ha in grembo non è frutto dell’amore. Una confessione dove tacerà, ovviamente, che il padre è il barone Juan (Alberto Gonzalez), per evitare di avere degli ulteriori problemi nella tenuta. In ogni caso, lo “sgambetto” di Petra non andrà come lei stessa aveva previsto, dato che tutti i colleghi – capeggiati da Jana (Ana Garces) – si schiereranno in favore di Pia e considereranno, nonostante tutto, un dono il bimbo che sta per arrivare.

La Promessa, spoiler: Cruz ordina a Pia di abortire!

In ogni caso, sempre tramite Petra, la voce della gravidanza di Pia arriverà anche all’orecchia di Cruz, che chiederà subito alla governante de La Promessa un colloquio per decidere insieme come risolvere la situazione ed evitare uno scandalo. Ovviamente, la marchesa non vorrà affatto dialogare con la sua dipendente e, con il suo solito modo di fare autoritario, le ordinerà di prendersi qualche giorno di vacanza per andare il più lontano possibile e disfarsi del bimbo che ha in grembo.

Insomma, Cruz non utilizzerà mezze misure e dirà a Pia di abortire, se non vuole incorrere in altre spiacevoli ripercussioni. Un vero e proprio ricatto che la Adarre sembrerà accettare, visto che non molto tempo dopo si prenderà davvero tre giorni di ferie per degli “imprecisati problemi familiari”.

La Promessa, trame: Pia ha davvero abortito?

Tuttavia, i telespettatori dovranno chiedersi se Pia riuscirà a rispettare davvero l’ordine di Cruz. In realtà, quando farà ritorno a La Promessa e Petra cercherà di metterla in cattiva luce parlando apertamente del suo aborto ed etichettandola come un’assassina di bambini, Pia si lascerà commuovere da un discorso di Candela (Teresa Quintero), la quale le farà presente che non sa se riuscirà mai a perdonarla perché lei ha sofferto in prima persona la morte delle sue due figli, avvenuta al momento della nascita.

Sinceramente commossa dal dolore provato da Candela, Pia deciderà così di confidarle di non avere abortito perché, arrivato il momento, non se l’è sentita di andare avanti. Pia sarà quindi ancora incinta, ma si farà promettere da Candela che non rivelerà a nessuno il suo segreto. Comunque sia, la Adarre saprà che la menzogna non potrà durare a lungo, dato che prima o poi il pancione comincerà a crescere… Seguici su Instagram.