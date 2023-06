La Promessa anticipazioni: il barone Juan mette gli occhi su un’altra domestica…

A La Promessa è in arrivo un grosso pericolo per una delle domestiche. Nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica, il barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez) concentrerà le sue attenzioni non solo su Pia Adarre (Maria Castro), che attenda da lui un figlio frutto della violenza, ma anche su Teresa Villamil (Andrea del Rio), l’ex di Mauro Moreno (Antonio Velazquez)…

La Promessa, news: Teresa ancora in crisi per la rottura con Mauro

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Mauro darà il via ad una vera e propria relazione clandestina (e proibita) con la marchesina Leonor de Luján (Alicia Bercan) non appena chiuderà la sua storia con Teresa. Quest’ultima dunque non potrà fare a meno di struggersi dal dolore per aver perso il suo amato, dato che si era fatta assumere a La Promessa solo per stare al suo fianco.

Appena constaterà che la liaison tra Mauro e Leonor va avanti a gonfie vele, nonostante il rischio che entrambi correranno per stare insieme, Teresa si lascerà andare a delle vere e proprie crisi di pianto. Una di queste crisi, purtroppo, verrà notata dal viscido barone Juan, che indosserà “la maschera del buon samaritano” e cercherà di consolarla…

La Promessa, spoiler: il barone Juan inizia a interessarsi a Teresa

Eh sì: con un modo di fare dolce e affabile, Juan si avvicinerà a Teresa e le domanderà per quale ragione stia piangendo così tanto. Anche se la Villamil non gli darà alcuna risposta in merito, il furbo Ezquerdo capirà subito che la fanciulla sta soffrendo per una delusione amorosa e, dopo averle dato il suo fazzoletto personale per asciugare le lacrime, le dirà che chiunque l’ha fatta soffrire non merita il suo malessere, visto che è una ragazza bella e speciale che merita di essere felice.

Insomma, Juan darà l’impressione di essere improvvisamente interessato a Teresa o, probabilmente, vorrà violentarla esattamente come ha fatto più volte con la povera Pia…

La Promessa, trame: Pia teme per Teresa

Fatto sta che tale manovra di avvicinamento verrà notata persino da Pia, che comincerà ad osservare con attenzione tutte le interazioni del barone con la domestica, ciò non appena quest’ultima le parlerà di come l’uomo è stato dolce nei suoi riguardi quando si è lasciata prendere da un momento di sconforto.

Tuttavia, almeno per ora, la Adarre non cercherà di mettere in guardia Teresa sul conto del barone, anche se sarà chiaro che anche lei starà temendo per la sua incolumità. Un particolare che getterà le basi per una storia ad alta tensione…