La Promessa anticipazioni: Jana ha la certezza di chi sia suo fratello! Ecco perché

Riuscirà Jana Exposito (Ana Garces), la protagonista assoluta de La Promessa, a riabbracciare il fratello Marcos, rapito misteriosamente il giorno in cui è stata uccisa la madre Dolores? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane della telenovela, quando la giovane inserviente avrà modo di interagire con Curro de la Mata (Xavi Lock), il nipote della dark lady Cruz (Eva Martin)…

La Promessa, news: Jana e il difficile rapporto con Curro

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, Curro è stato cresciuto da Eugenia (Alicia Moruno), la sorella paralitica di Cruz. Dato il precario equilibrio di salute della donna, Jana ha avuto fin da subito l’impressione che Curro potesse essere suo fratello, ragione per la quale farà il possibile per interagire con lui. Tuttavia, anche a causa di un difficile rapporto instaurato con la zia Cruz, che sembrerà non sopportare qualsiasi suo tipo di iniziativa, il De La Mata sarà ostile a Jana fin dal primo minuto e non perderà occasione di sminuirla, sottolineando che una semplice domestica non ha nessun diritto di parlare con lui.

Tale rapporto, decisamente conflittuale, sfocerà in una vera e propria aggressione, dato che Curro cercherà di colpire Jana. A frenare la situazione di pericolo, fortunatamente, penserà Manuel de Lujan (Arturo Sancho), cosa che all’aggressore procurerà una bella “lavata di capo”…

La Promessa, trame: Alonso rimprovera Curro

Eh sì: possiamo anticiparvi che, appena scoprirà da Manuel ciò che ha tentato di fare a Jana, il marchese Alonso (Manuel Regueiro) andrà su tutte le furie perché nessuno, prima di lui, ha mai tentato di mettere le mani addosso ad una domestica. A quel punto, per mantenere il buon nome della famiglia Luján, Curro verrà costretto a scusarsi con Jana, in primis perché anche la zia Cruz – nonostante l’antipatia per la sottoposta – appoggerà l’ordine del marito.

In ogni caso, tutto ciò farà da preludio ad una scoperta che cambierà per sempre il destino di Jana all’interno de La Promessa. Una svolta che se verificherà quando Curro deciderà di aiutare Manuel nella manutenzione dell’aeroplano…

La Promessa, spoiler: Jana ha la certezza che Curro è suo fratello!

Nel bel mezzo dei lavori, a causa di un’imprudenza, Curro si metterà infatti in pericolo perché si avvicinerà troppo ad una fiamma che farà prendere fuoco alla camicia che avrà indosso. Jana e Manuel lo inviteranno quindi a togliersi la camicia, una volta che avranno spento il fuoco, e così Curro resterà in canottiera.

Si tratterà del tempo necessario per consentire a Jana di vedere che Curro ha sul petto la stessa voglia che aveva il fratellino Marcos quando è stato rapito. Sotto shock, la Exposito avrà quindi la certezza che non si sbagliava sul conto di Curro e la voglia di avvicinarsi a lui e stabilire un rapporto sarà sempre più concreta.

In ogni caso, l'insolente ragazzino non le renderà il compito facile, in primis facendo sapere a tutti i familiari che se è salvo è solo per merito di Manuel e non di Jana, che invece sarà stata la prima a mettergli una coperta sulle spalle per evitare che si bruciasse…