La Promessa anticipazioni: Jana sul punto di rivelare a Curro la verità!

Appena avrà la certezza che il giovane Curro de la Mata (Xavi Lock) è il fratello Marcos, Jana Exposito (Ana Garces) verrà mossa da un unico obiettivo: avvicinarsi a lui per dirgli al momento opportuno che è sua sorella. Tuttavia tale intenzione, nelle prossime puntate italiane de La Promessa, diventerà difficile che possa essere tradotta in realtà…

La Promessa, news: Jana e il difficile rapporto con Curro

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Curro avrà un difficile rapporto con la zia Cruz (Eva Martin), la quale non lo degnerà di uno sguardo e lo denigrerà ogni volta che cercherà di parlarle. A causa di ciò, il ragazzo sarà piuttosto insofferente nei confronti dei domestici ed avrà un atteggiamento decisamente altezzoso, che lo porterà un giorno a tentare addirittura di aggredire fisicamente Jana poiché la considererà troppo invadente.

A quel punto, Curro si prenderà una vera e propria strigliata dallo zio Alonso (Manuel Regueiro), che gli farà presente che nessuno a La Promessa si è mai permesso di trattare male gli inservienti. Comunque sia, nonostante l’arroganza che Curro mostrerà, Jana tenterà ancora di avvicinarsi a lui perché vedrà che sul suo petto ha la stessa voglia del fratello Marcos ed avrà quindi la certezza di essere sua sorella.

La Promessa, trame: in che modo Jana si avvicinerà a Curro?

L’occasione utile per Jana si presenterà dunque quando, pur di levarselo di mezzo, Cruz chiederà a Curro di cercare la prima copia di un romanzo che vuole leggere, precisando che la stessa è andata perduta durante le perquisizioni del sergente Funes portate avanti per scoprire chi avesse ucciso Tomás (Jordi Coll).

Pur di fare colpo sulla zia e ricevere finalmente il suo ringraziamento, Curro si impegnerà notte e giorno per trovare il libro e, inizialmente, potrà contare sull’aiuto della cugina Leonor (Alicia Bercan), che però si stancherà in fretta e lo lascerà perdere, a differenza di Jana che lo aiuterà per stabilire un contatto con lui. Cosa che effettivamente sembrerà riuscire perché, ad un certo punto, Curro confiderà a Jana che – a suo parere – Cruz ce l’ha con lui poiché lo considera il responsabile della follia sopraggiunta nella madre Eugenia (Alicia Moruno) dopo la sua nascita.

La Promessa, spoiler: Jana sul punto di confessare la verità a Curro

Dato che il ragazzo tratterrà a stento le lacrime, Jana sembrerà intenzionata a porre fine alle sofferenze di Curro rivelandogli che Cruz non gli ha mai voluto bene perché in realtà non è suo nipote ed è stato strappato a pochi giorni dalla nascita ai suoi veri familiari. Purtroppo però la Exposito non avrà abbastanza coraggio e alla fine non riuscirà ad andare avanti con la sua confessione, trovando poi una spalla su sui piangere in Maria Fernandez (Sara Molina).

E invece la ricerca del libro per Cruz come andrà a finire? Possiamo anticiparvi fin da ora che, non appena l’avrà ritrovato, il povero Curro si prenderà un altro rimprovero dalla zia, che lo denigrerà dicendogli che ha capito male e che il libro è soltanto una volgare riproduzione, ragione per cui non era necessario trovarlo. Parole che faranno entrare nuovamente in crisi Curro… Seguici su Instagram.