La Promessa anticipazioni: Jimena torna nella tenuta e tenta di avvicinarsi a Manuel

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa è in arrivo una vicenda piuttosto fastidiosa da gestire per il “marchesino” Manuel de Luján (Arturo Sancho). Anche se si opporrà con forza all’ipotetico matrimonio con Jimena de los Infantes (Paula Losada), la vedova del defunto fratello Tomas (Jordi Coll), il ragazzo dovrà presto avere a che fare con il ritorno della cognata nella tenuta.

La Promessa, news: Alonso e la proposta del duca Josè Luis

La storyline partirà nel momento in cui il marchese Alonso (Manuel Regueiro) e sua moglie Cruz (Eva Martin) si domanderanno per quale ragione i duchi Josè Luis (Andres Blanco) e Mercedes (Laura Barba) non abbiano ancora consegnato la dote della figlia Jimena, diventata loro in seguito al matrimonio, seppur breve, contratto con Tomás. A quel punto, dato che avranno disperatamente bisogno dei soldi per risollevare i conti de La Promessa, i due coniugi organizzeranno una battuta di caccia, dove inviteranno proprio don José Luis.

Al termine della giornata, Alonso avrà quindi modo di parlare a quattr’occhi con il Duca e gli domanderà perché non abbia ancora ricevuto la dote di Jimena. José Luis sceglierà quindi di essere franco e dirà al Marchese che, per poterla ricevere, è necessario che la figlia sposi Manuel, il fratello del suo defunto sposo. Un ragionamento che farà appellandosi a una legge dell’epoca, dato il breve matrimonio tra Jimena e Tomás. Peccato però che Manuel non vorrà proprio saperne di sposare la cognata…

La Promessa, trame: Manuel non vuole sposare Jimena

Eh sì: in nome dei forti sentimenti che starà cominciando a provare per la domestica Jana Exposito (Ana Garces), Manuel rifiuterà categoricamente di diventare il secondo marito di Jimena, sottolineando che accetterà tutti gli incarichi del marchesato, che purtroppo gli spettano per via della linea di successione, tranne un matrimonio combinato con la donna.

Non a caso, il giovane Lujan inizierà ad impegnarsi per far tornare i “conti familiari”, dando ad esempio alla sorella Catalina (Carmen Asecas) un’ingente somma di denaro, vinta in una gara di aeroplani, affinché possa spenderla per ciò che può essere più utile a La Promessa.

Tuttavia, nonostante il grande rifiuto, Manuel si troverà comunque a dover interagire con Jimena, dato che la ragazza tornerà nella tenuta, dopo un breve periodo trascorso dai suoi, e farà di tutto per avvicinarsi a lui (come ad esempio accettare di fare un giro sull’aeroplano in sua compagnia, salvo poi avere paura per tutta la durata del volo).

Tutti elementi che faranno ipotizzare a Manuel che Jimena, esattamente come i suoi genitori, spera nel “matrimonio riparatore” con lui…

La Promessa, spoiler: Jimena fa di tutto per avvicinarsi a Manuel ma…

Proprio per questo, stressato dalla situazione venutasi a creare, Manuel confiderà alle sorelle Catalina e Leonor (Alicia Bercan) i suoi sospetti: mentre la prima gli darà ragione, perché consapevole della malvagità e dei sotterfugi che Cruz ha sempre utilizzato, la seconda tenderà a prendere sottogamba le perplessità del fratello, invitandolo a non vedere per forza il marcio nel fatto che Jimena abbia scelto di ritornare a La Promessa.

Fatto sta che, col trascorrere dei giorni, Jimena instaurerà un rapporto confidenziale con Manuel e troverà il coraggio di domandargli se sia innamorato. Il marchesino risponderà dunque in maniera affermativa alla domanda della cognata, dandole modo di comprendere che il suo cuore è già occupato. Un passaggio che, lì per lì, sembrerà di poco conto, ma che avrà le sue ripercussioni nelle trame future della telenovela… Seguici su Instagram.