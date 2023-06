La Promessa anticipazioni: Leonor vuole fuggire con Mauro!

Fino a quando la “marchesina” Leonor de Luján (Alicia Bercan) accetterà di vivere clandestinamente il suo amore con il cameriere Mauro Moreno (Antonio Velazquez)? Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la ragazza tenterà dapprima di parlare della sua storia al padre Alonso (Manuel Regueiro) ma, quando tutto andrà a rotoli, valuterà un “piano b”: fuggire con il suo amato. Una storyline che, già dall’esordio, sarà alquanto complicata…

La Promessa, news: Leonor vuole parlare ad Alonso del suo amore con Mauro

La faccenda avrà dei risvolti ben precisi quando, convinta del fatto che il padre finirà per accettare ciò che lei desidera, Leonor farà presente a Mauro che è necessario parlare apertamente ad Alonso del loro amore. Per farlo, la marchesina chiederà quindi al sottoposto di presentarsi nello studio di Alonso ad un orario ben preciso, ossia quando lei l’avrà preparato ad affrontare la situazione che si verrà a creare.

Proprio per questo, Leonor aggancerà Alonso e gli chiederà consiglio su come gestire il problema di un’amica, che si sarà innamorata appunto di un cameriere. Dato che non capirà che la ragazza, in realtà, starà parlando di se stessa, Alonso andrà su tutte le furie e vorrà mettersi in contatto con il padre dell’amica della figlia. Una volontà manifestata con forza e che si manifesterà proprio quando Mauro spalancherà la porta della biblioteca per parlare col marchese.

Il risultato? Moreno si prenderà un rimprovero dal marchese per l’atteggiamento insolente: sarà costretto a scusarsi ed eviterà di parlare di lui e Leonor.

La Promessa, spoiler: Leonor vuole fuggire con Mauro

Occhio dunque all’ennesimo colpo di testa di Leonor, che ad un certo punto resterà negativamente colpita dalla sorte toccata al fratello Manuel (Arturo Sancho), promesso in sposo alla cognata Jimena de los Infantes (Paula Losada) a causa dei sotterfugi utilizzati dalla madre Cruz (Eva Martin). Proprio per questo, dato che anche lei penserà come il fratello che chiunque debba essere libero di amare chi vuole, la De Lujan non vorrà considerare l’ipotesi che, un giorno, possa toccarle un matrimonio combinato e chiederà a Mauro di fuggire con lei da La Promessa.

Dato che ormai sarà completamente accecato dall’amore, Moreno non opporrà resistenza a tale iniziativa, anche se preciserà che la fuga dovrà essere organizzata senza dare troppo nell’occhio per evitare che qualcuno li scopra. Peccato però che ormai sarà troppo tardi…

La Promessa, trame: chi ha scoperto Mauro e Leonor?

Possiamo infatti anticiparvi che, nel corso dei festeggiamenti per il compleanno di Cruz, qualcuno osserverà con attenzione l'atteggiamento amichevole che Mauro, fresco di rottura con Teresa (Andrea Del Rio), avrà con Leonor e finirà per scoprire che si è appartato con lei in una stanza. Nei giorni successivi, questa persona misteriosa avrà anche modo di assistere ad un bacio tra i due piccioncini ed avrà la prova della relazione clandestina e proibita tra la marchesina e il cameriere. Di chi si tratterà? E soprattutto che cosa deciderà di fare con l'informazione acquisita?