La Promessa anticipazioni: Romulo scopre la tresca tra Mauro e Leonor

La relazione segreta tra la “marchesina” Leonor de Luján (Alicia Bercan) e il cameriere Mauro Moreno (Antonio Velazquez) non resterà tale a lungo. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) inizierà infatti a pensare che tra i due ci sia del tenero e vorrà andare fino in fondo coi suoi sospetti, finché non scoprirà tutto quanto…

La Promessa, news: Leonor e Mauro commettono una grossa imprudenza

Le prime avvisaglie di questa storyline si avranno nel corso della festa di compleanno della dark lady Cruz (Eva Martin). Nel trambusto dato da un ballo, Leonor e Mauro decideranno di appartarsi in una camera per trascorrere un po’ di tempo da soli. Tuttavia, in quella determinata circostanza, Romulo vedrà i due uscire insieme dalla stessa stanza ed inizierà a nutrire i primi sospetti.

Nei giorni successivi, il signor Baeza cercherà infatti di osservare con attenzione ogni atteggiamento di Mauro, notando che è piuttosto distratto per ciò che concerne le mansioni lavorative. Proprio per questo, tenterà di capire se pure l’ex fidanzata Teresa Villamil (Andrea del Rio) sappia qualcosa, ma questa strada non sembrerà portarlo da nessuna parte… almeno fino a quando non si troverà ad assistere ad una scena piuttosto inequivocabile tra Leonor e Mauro!

La Promessa, spoiler: Romulo vede un bacio tra Mauro e Leonor

Eh sì: possiamo anticiparvi che Romulo vedrà Leonor e Mauro mentre si staranno baciando. Un’immagine che gli farà immediatamente capire che non si stava sbagliando e che i due intrattengono da tempo una relazione proibita per via della loro differente classe sociale.

A quel punto, Baeza tenterà immediatamente di mettere sull’avviso il marchese Alonso (Manuel Regueiro), ma la sua confessione verrà interrotta sul più bello da un imprevisto che si verificherà a La Promessa: un tempo che sarà utile a Romulo per cambiare strategia, visto che nelle ore successive lascerà intendere a Mauro di avere scoperto la sua tresca con Leonor e, con dei modi di fare abbastanza eloquenti, gli lascerà intendere che forse è il caso di lasciar perdere perché, alla fine, a rimetterci sarà soltanto lui.

La Promessa, trame: Mauro vuole lasciare Leonor?

Comunque sia, ve lo diciamo fin da ora, a far scaturire dei dubbi in Mauro non saranno tanto le minacce velate di Romulo, bensì una cena organizzata dai Luján dove Leonor sarà piuttosto a suo agio con un pretendente che non farà altro che riempirla di lusinghe. Forse per la prima volta dall’inizio della relazione, Moreno avrà ben chiaro in mente che il mondo della marchesina è piuttosto inconciliabile con il suo, ragione per la quale sembrerà sul punto di volerla lasciare.

Una decisione che, qualora dovesse essere confermata, arriverebbe come una vera e propria doccia fredda per Leonor, la quale dal canto suo vorrà fuggire con Mauro e sposarlo per sfidare le convenzioni sociali. Chissà quindi, alla fine, quale dei due scenari avrà il sopravvento…