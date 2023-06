La Promessa anticipazioni: Salvador viene assunto alla tenuta

Tra qualche settimana, nelle puntate italiane de La Promessa farà il suo ingresso il giovane Salvador Romea (Mario Garcia); grazie alla sua amicizia con Lope (Enrique Fortun), il ragazzo riuscirà infatti ad ottenere un impiego dal maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) e diventerà uno dei nuovi maggiordomi della tenuta. Una svolta nella trama che avverrà per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Lope svela a tutti di essere la “cuoca misteriosa”

Tutto partirà nel giorno del compleanno della marchesa Cruz (Eva Martin). A causa di un errore di Mauro (Antonio Velazquez), che si recherà nel mercato con la lista sbagliata della spesa, Simona (Carmen Flores Sandoval) resterà senza gli ingredienti utili per preparare una cena di tutto rispetto, ragione per cui entrerà in panico e nemmeno la fidata Candela (Teresa Quintero) riuscirà a tranquillizzarla.

A quel punto, dato che la donna saprà che è lui che ha cucinato di nascosto nella tenuta quando stava male, Lope si farà coraggio e suggerirà a Simona in che modo fare dei pasti che possano accontentare Cruz con il cibo sbagliato che è stato comprato. Nel bel mezzo della preparazione, dove Simona dirà a più riprese al ragazzo di assumere il controllo della cucina, Lope finirà dunque per rimproverare un inserviente che stava per rovinare irrimediabilmente un piatto, portando poi Simona a rivelare a tutti quanti che sa cucinare e che è proprio lui la “cuoca misteriosa”.

La Promessa, trame: Romulo trova una soluzione per Lope

Anche se, proprio grazie a lui, la festa di compleanno di Cruz sarà un successo e gli invitati si complimenteranno con lei per l’ottimo cibo servito, Lope saprà in cuor suo che i marchesi De Lujan non accetteranno mai un cuoco maschio, ragione per la quale cercherà di andare via da La Promessa senza dare troppo nell’occhio.

Una fuga che verrà prontamente sventata da Mauro, che andrà a prendere in tempo Lope nella stazione. Per questo, in accordo con la domestica Pia Adarre (Maria Castro), Romulo vorrà cercare di accontentare il cameriere e gli proporrà di lavorare, in gran segreto in cucina promettendogli che lui e Pia lo proteggeranno qualora Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) dovessero nutrire dei sospetti.

La Promessa, spoiler: Salvador viene assunto!

Ovviamente, dato che Lope verrà dirottato in cucina, La Promessa avrà bisogno di un altro cameriere che possa essere d’aiuto a Mauro. Per questo, Romulo darà a Lope il benestare per chiamare Salvador, un suo amico di vecchia data. Anche se commetterà alcune gaffe fin dal primo minuto, arrivando a tagliare la lagne in cucina a torso nudo, il signor Baeza vorrà dare una chance a Salvador e lo assumerà.

E così Salvador, fin dal primo minuto, attirerà le attenzioni di Maria Fernandez (Sara Molina), che ne resterà affascinata. Possiamo quindi dirvi che il Romea – interpretato da Mario Garcia, Ribero nella soap Un Altro Domani – terrà banco per parecchio tempo e, tra non molto, sarà il protagonista di un triangolo amoroso che terrà i telespettatori col fiato sospeso… Seguici su Instagram.