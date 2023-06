La ragazza e l’ufficiale: cast e trama della nuova fiction di Canale 5 con Kıvanç Tatlıtuğ

Amore, romanticismo, storia e intrigo sono gli ingredienti vincenti de La ragazza e l’ufficiale (Kurt Seyit ve Şura), la nuova serie turca in prima tv che Canale 5 trasmette da venerdì 9 giugno in prima serata. La narrazione – ambientata durante la Prima Guerra Mondiale – è tratta da una storia vera racchiusa nell’omonimo bestseller della scrittrice Nermin Bezmen (nipote del vero protagonista).

Si tratta di un appassionante dramma epico che racconta di un’intensa storia d’amore che unisce il tenente turco Seyit Eminof, ufficiale dello Zar, e Alexandra Verjenskaya, conosciuta come Sura, la figlia minore di una nobile famiglia russa. Ad impedire la felicità dei due innamorati c’è Petro, un valoroso commilitone e vecchio amico di Kurt (segretamente innamorato della fanciulla) e anche la ferma volontà del padre di Kurt, che per suo figlio esige esclusivamente una donna turca per continuare la stirpe.

Separato da Sura dalla partenza per la guerra, Kurt torna ferito a San Pietroburgo, dove nel frattempo è scoppiata la Rivoluzione. Dal momento che è un ufficiale dell’esercito dello Zar, né lui né la sua amata sono al sicuro nella Russia bolscevica.

Contro i desideri delle loro famiglie, i due amanti a quel punto fuggono insieme affrontando un pericoloso viaggio attraverso il Mar Nero per cercare rifugio a Istanbul durante gli ultimi giorni dell’Impero Ottomano. Qui lotteranno per difendere il loro amore contro tutto e tutti: dalla volontà familiare alle aspettative della società, fino agli eventi della storia. E, mentre provano a costruire una nuova vita felice, ciò che si sono lasciati alle spalle sarà sempre un ostacolo davanti a loro…

La ragazza e l'ufficiale parla di un amore grande ma impossibile che sboccia in Russia all'inizio del secolo scorso per poi spostarsi a Istanbul negli anni '20. La serie è la produzione più ambiziosa e costosa mai prodotta in Turchia. Il protagonista maschile ha il volto dell'amatissimo e affascinante attore Kıvanç Tatlıtuğ (Il Cesur di Brave and Beautiful) mentre l'attrice Farah Zeynep Abdullah interpreta la protagonista. Nel cast fra gli altri spicca Demet Özdemir, l'indimenticata Sanem della fiction di successo Daydreamer.