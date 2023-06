Sophie Cross, verità nascoste: cast e trama della fiction di Rai 1

Sophie Cross – Verità nascoste è la nuova miniserie franco-tedesca-belga diretta da Frank Van Mechelen che Rai 1 trasmette da questa sera in prima visione assoluta. La storia – che mescola thriller, poliziesco e giallo – ruota attorno alle pericolose indagini che due genitori, un poliziotto e un ex avvocato portano avanti per ritrovare il loro bambino scomparso.

La serie racconta la storia di Sophie Cross, un avvocato di buon successo sposata con Thomas, commissario di polizia. I due vivono felicemente con il figlio Arthur di cinque anni nei pressi una splendida spiaggia del Mare del Nord. Un giorno, la loro vita subisce una dolorosa battuta d’arresto: il piccolo di Sophie, mentre lei si trova al telefono, scompare nel nulla senza lasciare tracce.

Un rapimento inspiegabile e senza alcuna richiesta di riscatto. Passano giorni, settimane e le indagini della polizia si bloccano. Sorgono dubbi e sospetti: Arthur è stato davvero rapito? Tre anni dopo, Sophie e Thomas stanno ancora cercando di rimettersi in viaggio. Mentre lui è convinto che non rivedranno più il figlio, lei rifiuta di perdere la speranza e decide di abbandonare la carriera legale per entrare nelle forze dell’ordine e unirsi alla squadra del marito così da poter continuare a cercare il suo bambino.

Creata dallo sceneggiatore belga Paul Piedfort, che ha scritto la storia insieme Paul Piedfort, Sophie Cross offre un’appassionante storia poliziesca ricca di mystery, pathos e suspence che riesce a catalizzare l’attenzione fino alla svolta finale; in particolare, ciò che ha colpito e commosso il pubblico estero è la forza di questa madre (interpretata da Alexia Barlier) che, malgrado il dolore, le lacrime e le speranze deluse, lotta con coraggio contro ogni ostacolo per ritrovare il suo bimbo.

Nel cast, oltre alla protagonista, spiccano l’attore Thomas Jouannet (nel ruolo del marito Thomas) e gli attori Fred Bianconi, Cyril Lecomte, Mariama Gueye e Oussama Kheddam. La miniserie è stata rinnovata per una seconda stagione che è stata già girata ma ancora non trasmessa in nessun Paese. Seguici su Instagram.