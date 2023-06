Tempesta d’amore, anticipazioni dal 2 all’8 luglio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 2 a sabato 8 luglio 2023

Josie non vede l’ora che arrivi il momento della degustazione dei piatti del libro di cucina da lei scritto insieme ad André. Quando quest’ultimo le chiede di incaricarsi di preparare tutti i dessert, però, la ragazza va nel panico…

Shirin è sconvolta dal suo sogno su Gerry e chiede un consiglio a Yvonne, che la rassicura. Quando poco dopo Henning chiede di trascorrere la notte da lei, però, la ragazza evita il fidanzato…

André resta affascinato da Bettina, per cui prepara una cenetta romantica a casa propria. I due sembrano sulla buona strada per diventare presto più che semplici conoscenti, ma l’indomani Rosalie scopre che Bettina nasconde un lato oscuro…

Grazie all’aiuto di Paul – con cui cucina tutta la notte – Josie riesce a preparare in tempo i dolci per la degustazione. La vicinanza tra i due, però, non passa inosservata a Constanze…

Vanessa chiede a Max di occuparsi del piccolo Anton, ottenendo un risultato inaspettato: il fitness trainer inizia infatti a sviluppare un istinto paterno nei confronti del neonato…

Robert prepara una sorpresa romantica per Lia, che – nonostante qualche imprevisto – culmina con una proposta di matrimonio!

Folle di gelosia, Constanze distrugge il piatto più importante della degustazione, facendo precipitare Josie nella disperazione. Furiosa, la cuoca accusa la rivale, che viene però protetta da Paul…

Yvonne ottiene da Christoph un invito ad accompagnarlo ad una serata di gala. Al settimo cielo, la donna si prepara per l’evento, ma poi all’ultimo minuto un imprevisto rischia di rovinare tutto…

Il maialino Chantal sembra aver perso l’appetito ed i Sonnbichler cercano disperatamente la causa del malessere della loro piccola amica.,, Seguici su Instagram.