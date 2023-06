Tempesta d’amore, anticipazioni dal 25 giugno al 1° luglio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 25 giugno a sabato 1° luglio 2023

Mentre Paul cerca disperatamente un modo per trovare i soldi necessari a coprire il suo furto ai danni del Fürstenhof, Erik scopre che sui conti dell’hotel mancano 100.000 euro. Per amore di Josie, Vogt decide di non denunciare subito il collega, bensì di proporgli un accordo…

Lia e Robert capiscono che Werner era a conoscenza del piano di Christoph di far aggredire Ariane. Benché sconvolti dal comportamento dell’anziano albergatore, i due si rendono conto che l’uomo ha agito solo per proteggerli.

Erik fa a Paul un’offerta allettante: prestargli 100.000 in modo che il ragazzo possa nascondere il proprio furto prima che i Saalfeld se ne accorgano. C’è però una condizione: Lindbergh deve dimettersi dal suo posto di amministratore delegato!

Max continua a sentirsi a disagio nel ruolo di padre (seppur temporaneo) del piccolo Anton, ma prova a nascondere il proprio malessere di fronte a Vanessa.

Nonostante la proposta di Erik sia allettante, Paul capisce di doversi prendere le proprie responsabilità e confessa dunque a Christoph il proprio crimine. L’albergatore è sconvolto!

Gerry organizza per Merle una cenetta romantica nel Salone Blu del Fürstenhof. La ragazza è così entusiasta da proporre al suo amato di continuare la serata nella sua stanza…

Christoph è profondamente deluso dal comportamento di Paul, in quanto considera il ragazzo come un figlio. Ciononostante, l’albergatore decide di perdonare Lindbergh e aiutarlo a coprire le proprie tracce.

Grazie ai consigli di Erik, Gerry riesce finalmente a lasciarsi andare con Merle, con cui fa l’amore per la prima volta. Poco dopo Shirin entra nella stanza…

André attende con ansia l’arrivo di Bettina, che però non si fa vedere. Quando poco dopo l’uomo riceve un messaggio di scuse poco credibile, si convince che la donna non sia affidabile. Una fortuita coincidenza, però, lo porta a ricredersi…

Paul è indeciso se accettare l’offerta di Christoph e si confida con Josie. Quest’ultima gli fa capire di doversi liberare dai suoi sensi di colpa nei confronti di Constanze.

Shirin rimane sconvolta nel vedere Gerry senza vestiti nel letto di Merle. Sempre più confusa suI propri sentimenti, la ragazza viene poco dopo sorpresa da un sogno romantico sul giovane Richter…