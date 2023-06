Tempesta d’amore, casting news: arriva BETTINA, nuovo amore di André | Anticipazioni italiane

Dopo un periodo relativamente lungo di calma, la vita sentimentale di André Konopka (Joachim Lätsch) sta per venire ancora una volta movimentata! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena una donna destinata a rubare il cuore al nostro protagonista… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Bettina nuovo amore di André

Giunto in scena come un donnaiolo incallito, col passare degli anni André sembra aver messo la testa a posto… anche se non del tutto! Se il suo ultimo matrimonio – con Melli (Bojana Golenac) – è fallito proprio a causa di un tradimento dello chef, infatti, l’uomo ha avuto meno responsabilità nel fallimento delle sue ultime relazioni.

Complice anche questa nuova maturità, sono ormai parecchi mesi che nella vita di Konopka non compare qualcuno in grado di fargli battere il cuore… almeno fino ad ora! Già in questi giorni abbiamo visto il cuoco presissimo da un intenso scambio epistolare con una sua fan. Un rapporto “a distanza” che farà presto un salto di livello…

Nel corso della puntata 3790, al Fürstenhof comparirà infatti Bettina Schönefeld, una grande fan di André determinata a conoscere meglio quest’ultimo. Ciò che Konopka però ignora è che la sua fiamma ha anche altri obiettivi…

Tempesta d’amore, casting news: Natalie Hünig interpreta Bettina Schönefeld

Il personaggio di Bettina Schönefeld verrà interpretato da Natalie Hünig, attrice tedesca classe 1974 con una lunga esperienza in campo teatrale che televisivo. Come anticipato, la Hünig entrerà in scena a Tempesta d’amore nel corso della puntata 3790 ed è purtroppo destinata a rimanere nella soap solo per poche settimane. Ciononostante, vi possiamo assicurare che la sua presenza non passerà inosservata… Seguici su Instagram.