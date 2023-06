Tempesta d’amore: Christoph salva Paul e incastra Erik | Anticipazioni italiane

Quello tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) è uno dei legami più forti dell’attuale stagione di Tempesta d’amore. Nelle prossime puntate italiane della soap, però, il bellissimo rapporto tra l’albergatore ed il suo “figlioccio” verrà messo a dura prova… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph scopre il furto di Paul

Paul è indubbiamente uno dei personaggi che ha subito l’evoluzione più profonda ed interessante nel corso della sua permanenza nella soap. Entrato in scena anni fa come un ragazzo immaturo concentrato solo su sport e belle donne, grazie all’amore di Romy (Désirée von Delft) è maturato, trasformandosi in un uomo responsabile e di sani principi.

Non c’è dunque da stupirsi se Christoph (Dieter Bach) – che, come ricorderete, è stato a lungo legato a sua sorella Alicia (Larissa Marolt) e lo considera alla stregua di un figlio – lo ha fortemente voluto come suo braccio destro alla guida del Fürstenhof. Una fiducia che Paul ha ripagato… almeno fino a poco fa!

Come sappiamo, il giovanotto ha infatti sottratto ben 100.000 euro dalle casse dell’hotel per poi giocarseli in borsa, nella speranza di ottenere il denaro necessario ad acquistare la casa di famiglia della sua amata Constanze (Sophia Schiller).

Ebbene, non solo l’investimento in borsa andrà male, ma il furto verrà scoperto da Erik (Sven Waasner), che ricatterà il collega offrendosi di coprirlo in cambio però delle sue dimissioni. Un ultimatum che porterà Paul a prendere una decisione sofferta: confessare tutto a Christoph!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph salva Paul

Ebbene, come prevedibile Saalfeld resterà sconvolto dall’ammissione del suo protetto: non solo il ragazzo ha ignorato i suoi avvertimenti sull’indebitarsi per aiutare Constanze, ma ha anche tradito la sua fiducia, sfruttando la propria posizione come direttore amministrativo per derubare il Fürstenhof.

Il rapporto tra Christoph e Paul sarà dunque per sempre compromesso? Ebbene, inizialmente sembrerà proprio di sì. L’albergatore resterà infatti così sconvolto dall’accaduto da chiudersi nel suo silenzio, facendo così precipitare Lindbergh nella disperazione più totale.

Convinto di aver ormai perso anche l’appoggio del suo mentore, Paul si preparerà dunque a dare le dimissioni e lasciare il Fürstenhof. All’ultimo istante, però, verrà fermato da Christoph: per quanto deluso dal suo comportamento, non intende perdere il suo figlio adottivo!

Sarà così che l’albergatore utilizzerà i potenti mezzi a sua disposizione per salvare il suo protetto: mentre i suoi uomini faranno sparire ogni traccia dell’accaduto, affronterà Erik e lo minaccerà di creare delle prove per incastrarlo, se mai gli venisse in mentre di denunciare Paul per il furto. Il bel protagonista di Tempesta d’amore sarà dunque salvo? Seguici su Instagram.