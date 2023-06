Tempesta d’amore: Constanze distrugge il lavoro di Josie e Paul! | Anticipazioni italiane

È sempre più vicino all’escalation finale il triangolo tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) e Josie Klee (Lena Conzendorf). Ecco infatti cosa accadrà nelle puntate italiane di Tempesta d’amore presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze gelosa di Josie

Fin dall’inizio è apparso chiaro che il legame tra Paul e Josie fosse qualcosa di unico e speciale, tanto da andare ben oltre la semplice amicizia. Non a caso, è stato proprio alla giovane cuoca che Lindbergh ha confidato il suo terribile segreto sulla morte di Manuela von Thalheim ed è sempre a lei che ha confessato di aver derubato il Fürstenhof.

Proprio le prove ed i drammi che i due affronteranno insieme li porteranno ad unirsi sempre di più. Un avvicinamento che sta letteralmente facendo impazzire di gelosia Constanze! Nonostante le rassicurazioni di Paul e Josie, la bella avvocatessa sarà infatti convinta che quest’ultima le voglia soffiare il fidanzato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze distrugge la torta di Josie e Paul

Sarà in queste circostanze che Josie riceverà un incarico di grandissima responsabilità: preparare tutti i dolci per la degustazione delle ricette del nuovo libro di cucina di André (Joachim Lätsch). Un lavoro enorme per cui la ragazza avrà solo una notte di tempo…

Il risultato? Paul si offrirà immediatamente di aiutare l’amica ed i due trascorreranno la notte insieme in cucina, preparando dessert e scambiandosi tenerezze, tanto da avvicinarsi come mai prima. E, come prevedibile, Constanze non gradirà!

Folle di gelosia, la donna finirà per perdere totalmente il controllo, arrivando a distruggere il piatto principale dell’importante degustazione: la torta finale. Purtroppo per lei, però, Josie la sorprenderà in flagrante… Sarà la fine per la von Thalheim? Seguici su Instagram.