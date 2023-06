Tempesta d’amore: Constanze lotta con il fantasma di Romy | Puntate italiane

Doversi confrontare con il ricordo di precedenti fidanzati o fidanzate è inevitabilmente il destino qualunque persona innamorata… e Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) non fa eccezione! Normalmente sicura di sé, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella avvocatessa si troverà infatti in una situazione che la renderà profondamente insicura… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze e Paul in crisi

Quando Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) debuttò a Tempesta d’amore, era un ragazzo immaturo, donnaiolo e superficiale. L’amore, però, lo cambiò. Dopo aver conosciuto Romy (Désirée von Delft), il giovanotto maturò infatti improvvisamente, trasformandosi in un uomo di sani principi. E ciò non cambiò nemmeno dopo la morte prematura della sua amata.

Non c’è dunque da stupirsi se la relazione di Paul con Constanze ha lasciato a bocca aperta chiunque conosca bene il giovanotto: la von Thalheim è infatti una donna indubbiamente bella e intelligente, ma molto diversa da Romy per quanto riguarda generosità, onestà ed etica in generale.

Il risultato? Ogni volta che è emerso il lato più cinico di Constanze, quest’ultima si è ritrovata a discutere con il fidanzato. E la situazione non farà che peggiorare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze si confronta con Romy

Già in crisi con il suo amato per via della propria decisione di difendere Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), Constanze assisterà ad una scena che la turberà profondamente: un abbraccio apparentemente molto più che amichevole tra Paul stesso e Josie (Lena Conzendorf).

Frustrata, la ragazza si sfogherà con Shirin (Merve Cakir), che reagirà mettendo la von Thalheim di fronte alla dura verità: non sarà mai come Romy, il grande amore di Paul! Ebbene, le parole della Ceylan colpiranno suo malgrado nel segno Constanze, che deciderà di indagare sul conto della rivale. E ciò che scoprirà non farà che renderla ancora più insicura…

Riuscirà Constanze a superare il confronto con il fantasma di Romy? Oppure finirà per migliorarsi in meglio proprio per seguire l’esempio di quest’ultima? Seguici su Instagram.