Tempesta d’amore: Gerry e Merle fanno l’amore! | Anticipazioni italiane

Un momento importantissimo è in arrivo per Gerry Richter (Johannes Huth)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fratello di Max (Stefan Hartmann) farà infatti un passo importantissimo per la sua trasformazione definitiva da giovane impacciato a uomo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Merle diventano una coppia

Entrato in scena come un fanciullo intrappolato nel corpo di un adulto, dopo il suo arrivo al Fürstenhof Gerry ha iniziato un percorso di crescita incredibile, che lo ha portato per la prima volta a vivere fuori da un contesto “protetto”. A Bichlheim il ragazzo ha infatti trovato un lavoro, degli amici… e persino l’amore!

Se la bellissima Shirin (Merve Çakır) è stata la prima a fare breccia nel suo cuore, da qualche giorno nella vita del giovane Richter è entrata una nuova donna: Merle Finow. E con quest’ultima le cose procederanno molto velocemente…

Fin da subito affascinata da Gerry, Merle è infatti riuscita ad avvicinarsi sempre di più a lui, tanto che presto i due sono diventati una coppia. E tra non molto la ragazza capirà di volere ancora di più dalla sua storia con Richter…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle e Gerry diventano amanti

Dopo il primo appuntamento romantico con il neo-fidanzato, la Finow proverà a convincere il suo amato a continuare la serata nella sua camera da letto. Peccato solo che Gerry non coglierà il vero significato dell’invito della ragazza… almeno fino a quando Erik (Sven Waasner) non glielo spiegherà!

Ebbene, quel punto il ragazzo andrà nel panico, in quanto temerà che la sua mancanza di esperienza a livello di intimità possa essere di intralcio alla sua relazione con Merle. Un timore che si rivelerà del tutto ingiustificato!

Quando l'indomani i due fidanzati si incontreranno, la Finow riuscirà infatti a tranquillizzare Richter, portandolo a trovare il coraggio di lasciarsi andare e fare l'amore con lei per la prima volta. Quello tra Merle e Gerry sarà dunque vero amore? E che ne sarà di Shirin?