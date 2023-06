Tempesta d’amore: Max delude (di nuovo) Vanessa! E ora? | Anticipazioni italiane

Non c’è proprio pace per Max Richter (Stefan Hartmann) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Proprio quando questa bellissima coppia sembrava finalmente essere sulla strada giusta per un futuro sereno, infatti, torneranno i problemi. E anche in questo caso la causa sarà un bambino! Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate italiane di Tempesta d’amore presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa si prende cura di un neonato

Quando sono riusciti a diventare una coppia, Max e Vanessa hanno subito pensato di aver trovato il compagno per la vita. Peccato solo che ben presto sia emersa una totale divergenza di opinioni su un tema decisamente importante: la famiglia.

Come sappiamo, la Sonnbichler vorrebbe infatti avere dei figli, mentre il compagno è di tutt’altra opinione… o almeno lo era! Dopo aver rischiato di perdere la fidanzata, il fitness trainer ha infatti accettato di mettere su famiglia con lei. Ma sarà vero?

I buoni propositi di Max verranno presto messi alla prova, quando Vanessa deciderà a sorpresa di prendersi cura per ben un mese di un neonato: il piccolo Anton. Come se la caverà il fitness trainer?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max delude Vanessa

Superato lo shock iniziale, Max sembrerà pian piano riuscire ad avvicinarsi al bambino, con cui trascorrerà del tempo insieme con grande gioia di Vanessa. Peccato solo che il fitness trainer sia tutt’altro che entusiasta di questa sua “prova” come genitore.

Non c’è dunque da stupirsi se Richter sfrutterà la prima occasione che gli capiterà per “scaricare” il neonato a Michael (Erich Altenkopf), deludendo profondamente Vanessa. E per la Sonnbichler non sarà l’ultimo colpo…

Quando poco dopo la ragazza cercherà di passare una serata romantica col fidanzato, quest’ultimo si defilerà con una scusa. Il motivo? Per Vanessa sarà chiaro: nonostante le promesse che le ha fatto, Max non vuole correre il rischio che lei resti incinta! Riuscirà il loro rapporto a sopravvivere a questa ennesima delusione? Seguici su Instagram.