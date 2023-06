Tempesta d’amore: Max e Vanessa, un neonato in arrivo! | Anticipazioni italiane

Una “piccola” sorpresa sta per stravolgere le vite di Max Richter (Stefan Hartmann) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Dopo aver a lungo parlato di diventare genitori, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due fidanzati si ritroveranno infatti improvvisamente con un neonato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max e Vanessa vogliono una famiglia

Tanto innamorati quanto diversi per aspirazioni e piani sul futuro, Max e Vanessa hanno rischiato di perdersi per sempre a causa di un tema scottante: la famiglia. Se la Sonnbichler sogna da sempre di diventare madre, il fitness trainer non ne vuole invece sapere…

Come sappiamo, fu proprio questo problema alla radice di una lunga e gravissima crisi che ha quasi distrutto il rapporto tra i due fidanzati. Alla fine, però, Richter ha deciso di fare un passo verso la sua amata, accettando di mettere su famiglia pur di non pregiudicare la loro relazione.

Al settimo cielo, Vanessa si è dunque lanciata nella ricerca di una casa per sé e il compagno: senza una dimora tutta loro, infatti, non è per lei pensabile mettere al mondo un figlio. Un evento inaspettato, però, accelererà le cose…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max e Vanessa si prendono cura di Anton

Tutto inizierà quando al Fürstenhof comparirà Sven Hemer (Sebastian Degenhardt), un vecchio amico di Max. Nonostante le apparenze, però, non si tratterà di una visita di cortesia! Appena arrivato, Sven rivelerà infatti a Max e Vanessa di avere un figlio di pochi mesi – Anton – di cui si sta prendendo cura da solo. La madre del bambino, infatti, è scomparsa!

L’uomo spiegherà di aver a lungo insistito con l’allora compagna per avere un figlio, portandola ad accettare unicamente per amor suo. Peccato sole che – quando poi il piccolo Anton è nato – la donna sia stata sopraffatta dalla situazione, tanto da decidere di andarsene.

Inutile dire che la storia di Sven colpirà profondamente Max e Vanessa, che accetteranno di prendersi cura del bimbo per qualche ora in modo da permettere all’amico di fare delle riunioni di lavoro. La situazione, però, finirà per sfuggire di mano a Richter…

Esausto dopo poche ore insieme al neonato, Max farà infatti una scoperta sconvolgente: Vanessa ha promesso a Sven che si occuperanno del piccolo Anton per un mese intero, per permettere all’uomo di fare un viaggio! E, inutile dirlo, il fitness trainer non la prenderà bene… Seguici su Instagram.