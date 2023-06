Tempesta d’amore: Merle vuole fare l’amore con Gerry! E lui… | Anticipazioni italiane

Un banco di prova importante attende la freschissima coppia formata da Gerry Richter (Johannes Huth) e Merle Finow (Michaela Weingartner)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza vorrà infatti far fare un salto di livello alla relazione con Richter… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Merle diventano una coppia

In pochi avrebbero mai immaginato che Gerry potesse avere successo con le donne, eppure è esattamente ciò che sta accadendo. La bellissima Merle – giovane donna in carriera arrivata al Fürstenhof per una pausa dal proprio lavoro – ha infatti letteralmente perso la testa per il giovane stalliere, scatenando la gelosia di Shirin (Merve Çakır)!

Sotto gli occhi gelosissimi di quest’ultima, Merle e Gerry hanno dunque iniziato a trascorrere sempre più tempo insieme, arrivando a baciarsi e diventare ufficialmente una coppia. E per loro sarà solo l’inizio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle vuole passare la notte con Gerry

Desideroso di regalare alla novella fidanzata una serata indimenticabile, Gerry organizzerà con l’aiuto di Erik (Sven Waasner) una cenetta romantica nel bellissimo “Salone Blu” del Fürstenhof. Una sorpresa che colpirà nel segno!

Eh sì, perché Merle resterà estasiata a tal punto da proporre al suo amato di continuare la serata nella sua camera da letto. Un invito il cui significato non verrà però colto da Gerry, che rifiuterà dando inconsapevolmente una delusione alla fidanzata.

Sarà solo l'indomani che – parlando con Erik – Gerry si renderà conto di cosa si aspettasse davvero Merle. E a quel punto il ragazzo andrà nel panico: non ha nessuna esperienza a livello di intimità con una donna! Riuscirà Richter a superare le sue paure e fare questo grande passo?