Tempesta d’amore: Paul deruba il Fürstenhof! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

L’amore porta a commettere delle follie. Se poi si aggiungono anche i sensi di colpa, il risultato può essere disastroso. Ne sa qualcosa Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore finirà per commettere un vero e proprio crimine per pulirsi la coscienza nei confronti della donna che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul vuole rimediare ai propri errori

Quando Paul si è innamorato di Constanze (Sophia Schiller), non aveva idea di essere legato a quest’ultima da un terribile segreto del passato. Segreto che da qualche mese sta tormentando il bel protagonista…

Come sappiamo, l’uomo ha scoperto di essere responsabile della morte dell’adorata cuginetta di Constanze – Manuela – deceduta dopo essere stata investita accidentalmente da Lindbergh quando quest’ultimo era solo un bambino.

Non potendo rivelare la verità alla fidanzata (anche per non coinvolgere la propria nonna, testimone dei fatti all’epoca), Paul sta dunque provando a rimediare al proprio errore stando accanto a Constanze e sostenendola in ogni modo. Tra non molto, però, questo suo approccio lo metterà nei guai…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze vuole comprare la casa di famiglia

Tutto inizierà quando Constanze comunicherà al compagno una notizia inaspettata: la sua casa di famiglia – il podere dei von Thalheim – verrà messo in vendita! Inutile dire che la ragazza sarà determinata a riscattare la casa della sua famiglia a qualunque costo. Nonostante i suoi sforzi, però, il suo sembrerà essere destinato a rimanere un sogno…

Né Constanze né la sua famiglia riusciranno infatti a mettere insieme la cifra necessaria: una situazione che farà scivolare nella disperazione la giovane avvocatessa. La ragazza ha però fatto i conti senza Paul!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul commette un furto

Sconvolto di fronte alla sofferenza della sua amata, Lindbergh cercherà infatti un modo per aiutarla (e, allo stesso tempo, ripulirsi la coscienza). Sarà così che l’uomo chiederà un prestito in banca, ricevendo però un netto rifiuto. E a quel punto l’unica opzione sarà ricorrere a metodi illegali…

Sfruttando la propria posizione di direttore amministrativo del Fürstenhof, Paul deciderà infatti di mettere le mani il denaro che era stato accantonato per le riparazioni dell’area benessere, con la speranza di restituirlo prima che qualcuno si accorga del furto. Purtroppo per lui, però, le cose non andranno secondo i piani…

Sarà la fine per la carriera del giovane direttore dell'hotel a cinque stelle? Per ora possiamo anticiparvi che le conseguenze (gravissime) non riguarderanno solo lui…