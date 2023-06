Tempesta d’amore: Shirin scopre che Gerry e Merle si sono baciati! | Anticipazioni italiane

Un nuovo appassionante triangolo sta esplodere nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni Shirin Ceylan (Merve Çakır) scoprirà infatti che tra Gerry Richter (Johannes Huth) e Merle Finow (Michaela Weingartner) è scoccata la scintilla. Una scoperta che la lascerà tutt’altro che indifferente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Merle si baciano

Per mesi interi Gerry ha combattuto per conquistare il cuore di Shirin, dimostrando più volte di amare la ragazza sopra ogni cosa, tanto da anteporre la sua felicità alla propria. L’arrivo di Merle, però, cambierà tutto (o quasi)…

Come sappiamo, tra la Finow e il giovane Richter si è da subito instaurato un bellissimo rapporto che va ben oltre l’amicizia. Affascinata da qual ragazzo così diverso da lei, Merle si è infatti innamorata di lui ed ha cercato costantemente la sua vicinanza.

Sarà così che – complice lo zampino di Erik (Sven Waasner) – Merle e Gerry andranno insieme a teatro, per poi proseguire la serata nella stanza della donna al Fürstenhof. E sarà qui che accadrà qualcosa di inaspettato: i due si baceranno!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin scopre che Merle e Gerry si sono baciati

Come vi abbiamo anticipato, il bacio in questione partirà dalla Finow, ma Richter non si tirerà indietro… almeno inizialmente! Poco dopo aver ricambiato il bacio, il ragazzo fuggirà infatti dall’hotel confuso dall’hotel, spezzando il cuore a Merle.

Temendo di aver commesso un errore e ignorando il legame tra il suo amato e Shirin, la ragazza si confiderà proprio con quest’ultima, finendo così per rivelarle quanto accaduto tra lei e Gerry. E, inutile dirlo, Shirin non la prenderà bene!

Sconvolta, la ragazza si metterà subito alla ricerca di Gerry, che non solo le darà conferma dell’accaduto, ma rivelerà anche di essere sinceramente interessato a Merle. E non è finita qui! Di fronte alla domanda diretta della Ceylan, il giovanotto le dirà chiaramente di non aver più nessun problema nel saperla fidanzata con Henning (Matthias Zera).

I sentimenti di Gerry per Shirin saranno dunque scomparsi? Per ora possiamo anticiparvi che sarà proprio la storia del ragazzo con Merle a risvegliare quelli della Ceylan…