Tempesta d’amore: Shirin sorprende Gerry a letto con Merle e… | Anticipazioni italiane

Si fa sempre più appassionante il triangolo tra Gerry Richter (Johannes Huth), Merle Finow (Michaela Weingartner) e Shirin Ceylan (Merve Çakır). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore quest’ultima farà infatti una scoperta destinata a stravolgere il suo atteggiamento nei confronti dei due innamorati… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin gelosa di Gerry e Merle

Per mesi Shirin ha respinto i tentativi di Gerry di conquistarla, ribadendo innumerevoli volte di vedere nel giovane Richter solo un amico. L’arrivo di Merle, però, ha cambiato tutto…

Da quando si è resa conto che la nuova arrivata prova interesse per Gerry, Shirin non ha infatti potuto evitare di ingelosirsi. Una situazione che è ulteriormente peggiorata quando ha scoperto che tra i due ragazzi c’è stato un bacio!

Sempre più spiazzata dalla situazione, la Ceylan arriverà persino a chiedere a Max (Stefan Hartmann) di intervenire per frenare l’avvicinamento di Gerry e Merle. Tutto, però, sarà inutile…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin sorprende Gerry nel letto di Merle

Con grande disappunto di Shirin, Gerry e Merle sembreranno infatti ogni giorno più innamorati e passeranno una bellissima serata romantica insieme. Serata che segnerà un passo importante per la loro relazione, in quanto la Finow farà capire al suo amato di essere pronta per andare oltre i baci…

Il risultato? Complice l’incoraggiamento di Erik (Sven Waasner), l’indomani Gerry prenderà il coraggio a due mani e riuscirà a lasciarsi andare, facendo l’amore con Merle. Un’esperienza che lascerà i due fidanzatini ancora più uniti di prima. Qualcosa di inaspettato rovinerà però quel momento magico…

Il caso vorrà infatti che a Shirin verrà chiesto di pulire proprio la stanza della Finow, portando così la ragazza a sorprendere Gerry nel letto della “rivale”! Una scoperta che turberà a tal punto la Ceylan, da portarla a vedere Richter con occhi totalmente diversi…

Shirin avrà finalmente capito di essersi innamorata di Gerry? E, soprattutto, per lei sarà ormai troppo tardi?