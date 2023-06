Tempesta d’amore: Tra Robert e Lia riesplode l’amore! | Puntate italiane

Un attesissimo lieto fine (o quasi) ci attende nei prossimi giorni! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore cadrà infatti l’ultimo dei grandi intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) contro Cornelia “Lia” Holle (Deborah Müller) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). E a quel punto tra questi ultimi potrà finalmente riesplodere la passione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lia e Robert ripetono l’esame del DNA

Il legame tra Lia e Robert dura da anni, anzi decenni. Conosciutisi e legatisi fin da bambini, i due si sono poi innamorati in età adulta, trovando nell’altro l’anima gemella. Non c’è dunque da stupirsi se Ariane ha dovuto ricorrere ad un gesto estremo pur di separare i due fidanzati: far credere loro di essere fratello e sorella!

Come sappiamo, l’intrigo della Kalenberg ha dato i suoi frutti: non solo i due si sono lasciati, ma Saalfeld ha pure iniziato una relazione con la dark lady, arrivando vicinissimo a sposarla. La verità, però, troverà il modo di venire alla luce…

Dopo aver scoperto le numerose bugie di Ariane ed essere stata apertamente minacciata da quest’ultima, Lia inizierà infatti a sospettare che possa esserci sempre la dark lady dietro alla loro scoperta di essere consanguinei. E così, nonostante il parere contrario di quasi tutti intorno a lei, deciderà di effettuare un nuovo esame genetico. Esame che confermerà i suoi sospetti!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lia e Robert tornano insieme

A quel punto nulla sembrerà più poter impedire la scoperta della verità, ma all’ultimo minuto un imprevisto metterà tutto in pericolo: temendo di ricevere l’ennesima delusione, Lia lascerà il Fürstenhof prima ancora di aver ricevuto i risultati.

Ebbene, fortunatamente ci sarà però un lieto fine! Robert riceverà infatti la busta con l’esito del test del DNA e riuscirà a fermare la sua amata prima che sia troppo tardi. A quel punto Saalfeld e la Holle potranno finalmente lasciarsi andare a quel sentimenti mai scomparsi, contro cui hanno dovuto lottare per mesi. E la loro gioia sarà contagiosa…

Werner (Dirk Galuba) sarà infatti al settimo cielo nell’apprendere la notizia, specialmente perché si sentiva lui stesso responsabile della scoperta tardiva di essere il padre biologico di Lia. E così l’uomo penserà di organizzare per i due “figli” una sorpresa romantica davvero molto speciale…

Per Lia e Robert ci sarà dunque un lieto fine? Per ora possiamo anticiparvi che non sarà proprio così, almeno a lungo termine… Seguici su Instagram.