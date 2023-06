Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 19 giugno 2023

Hunkar decide di distruggere il filmino che Mujgan aveva mandato a Demir e in questo modo non gli permette di utilizzarlo come prova nel processo contro Zuleyha. Intanto, Sabahattin obbliga Sermin a presentarsi in Procura e a confessare che è stata proprio lei a incastrare Julide. Quest'ultima, così facendo, può finalmente tornare ad esercitare il suo lavoro di Procuratore.