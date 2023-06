Terra amara: Sermin tra Hatip e il “misterioso ricattatore” | Trama 2 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 2 luglio 2023

Rasit ha rivelato a Gaffur che Cengaver è stato fatto fuori da Hatip, al quale ora proprio Gaffur scrive una lettera ricattatoria. Hunkar vede Sevda, la donna che è stata per anni l’amante del marito e che ora le ha “sottratto” anche l’amore del figlio Demir. Una volta scoperto che Zuleyha si è risvegliata dal coma, Hunkar la raggiunge in ospedale e, dopo averle chiesto perdono, le assicura appoggio incondizionato.

Hatip, dopo aver ricevuto la lettera ricattatoria di Gaffur, va nel bosco per consegnare del denaro al ricattatore (che lui non sa chi sia visto che la lettera era anonima). Nella sua auto trova ad attenderlo Sermin. Per evitare che l'amante faccia una scenata di gelosia, Hatip preferisce portarla con lui.