Terra amara: Mujgan dice a Behice che vorrebbe la morte di Zuleyha | Trama 20 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 20 giugno 2023

Mujgan parla con sua zia Behice e le dice che vorrebbe tanto la morte di Zuleyha, visto che ritiene la donna la causa di tutti i problemi che ha con Yilmaz. A quel punto la parente la prende in parola e, all’insaputa della stessa Mujgan, decide di travestirsi da infermiera per tentare di far fuori Zuleyha. Quest’ultima però si sveglia appena in tempo e così Behice deve fuggire… non prima di essere rimasta graffiata al volto! Seguici su Instagram.